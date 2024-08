Ähtävänjoella ja Evijärvellä runsas leväkukinta (Pohjalaismaakunnat)

Pohjanmaalla Evijärvellä ja Ähtävänjoella on havaittu poikkeuksellisen runsas sinileväesiintymä. Joelta otettiin useita näytteitä 12.8.2024, joista Lappforsin, Hjulforsin ja Kaarenhaaran näytteissä havaittiin runsaasti Dolichospermum-sukuun kuuluvaa sinilevää. Kyseisen suvun sinilevät voivat tuottaa sekä hermo- että maksamyrkkyjä, joten jokiveden käyttöä tulee välttää.

Merialueella levää on havaittu Pietarsaaren edustalla. Valtakunnallisesti merialueiden tila on rauhallinen ja havaintoja on lähinnä Turun saaristosta ja Uudeltamaalta.

Vähäinen sinilevämäärä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina ja rannalle ajautuessaan se saattaa muodostaa kapeita leväraitoja tai kasaantua paksua maalia muistuttavaksi vihertäväksi massaksi. Jos sinilevää on runsaasti, tyynellä säällä vedenpintaan muodostuu levälauttoja. Sinilevän runsasta esiintymää kutsutaan kukinnaksi. Tuulinen sää voi vaikeuttaa sinilevän havaitsemista, koska tuuli hajottaa lautat ja hiukkaset sekoittuvat veden eri kerroksiin.

Mikäli on epäilys, että vedessä on sinilevää, veteen ei tule mennä uimaan tai käyttää vettä sauna-, kastelu- tai pesuvetenä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia. Osa sama sinileväesiintymä voi tuottaa toisena päivänä myrkkyjä, vaikka ei olisi niitä tuottanut tänään, joten myrkyllisyys vaihtelee ajan ja paikan mukaan. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Myös kepillä voi testata, onko kyseessä sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu levä, sinilevä ei taas tartu keppiin roikkumaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tilanteesta kesän ajan torstaisin. Sinilevän runsaus arvellaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei sinilevää) - 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Seuranta toteutetaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.