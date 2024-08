Turku Energia toimitti maa-asenteisen aurinkovoimalan Valmet Automotivelle

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 408,4 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi - http://www.turkuenergia.fi/

Valmet Automotive on yksi Euroopan johtavista sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien, avoautojen kattojärjestelmien ja ajoneuvojen kinemaattisten ratkaisujen, kuten sähkökäyttöisten latausluukkujen ja aktiivisten ilmanohjainten, järjestelmätoimittajista sekä yksi maailman suurimmista ajoneuvojen sopimusvalmistajista. Yhtiö keskittyy strategiassaan sähköisen liikenteen ratkaisuihin painottaen akkumoduulien sekä akkupakettien suunnittelua ja valmistusta. Valmet Automotiven toiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintalinjaan: Vehicle Contract Manufacturing (VCM), EV Systems (EVS) ja Roof & Kinematic Systems (RKS), toimipaikat ovat Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1968 ja se on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla yli 1,8 miljoonaa autoa. Lisäksi yhtiöllä on akkutehtaat Salossa ja Uudessakaupungissa sekä Saksan Kirchardtissa. Avoautojen katot ja kinematiikkajärjestelmät valmistetaan Zaryn tehtaalla Puolassa. Valmet Automotive on saanut luokituslaitos DNV:n vahvistuksen omien toimintojensa hiilineutraaliudelle 1.1.2022 alkaen. Valmet Automotiven bruttomyynti vuonna 2023 oli 2,2 miljardia euroa (liikevaihto 531 miljoonaa euroa).