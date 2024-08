Maailman arvokkain kello valmistuu Oulussa

Maailman arvokkain kello on osa kansainvälistä Climate Clock –taidekokonaisuutta, jonka kuraattorina toimii Alice Sharp (Invisible Dust, Iso-Britannia) ja tuottajana Claudia Woolgar yhteistyössä Oulu2026-tiimin kanssa. Climate Clock on yksi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 merkittävimmistä tuotannoista, jossa Kalleisen ja Kochta-Kalleisen yhteisöllisen teoksen lisäksi kuusi kansainvälisesti tunnettua taiteilijaa luo pysyviä taideteoksia eri puolille Oulua. Pysyvät teokset muodostavat julkisen taiteen reitin, joka käsittelee ajan luonnetta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Pysyvien teosten sijainnit ja taiteilijat julkistetaan kevään 2025 aikana.

Oululaisia yhdistävää taidetta

Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen luovat Maailman arvokkaimman kellon yhdessä oululaisten kanssa. Parimetrinen elektro-mekaaninen kello tulee näyttämään arvokkaita hetkiä tunnin, minuutin ja sekunnin sykleissä integroidulta led-näytöltä.

Minuuttiviisariin pyydetään lahjoituksena paikallisten henkilökohtaisesti tärkeitä, arjessa toistuvia hetkiä. Taiteilijat valitsevat hakemusten perusteella 60 erilaista minuutin pituista hetkeä, jotka kuvaustiimi tulee taltioimaan videolle. Hetket voivat olla millaisia tahansa – mukaan etsitään laajaa näkökulmien kirjoa siitä, mitä oululaiset kokevat arjessaan arvokkaana. Sekuntiviisari koostuu asukkaiden itse videoimista sekunnin mittaisista erityishetkien välähdyksistä. Tuntiviisarissa näkökulma vaihtuu ihmisestä muihin lajeihin, sisältäen luonnossa ilmeneviä hetkiä, jotka ilmastonmuutoksen vuoksi eivät tulevaisuudessa ole itsestäänselvyyksiä. Näitä hetkiä valitaan yksi jokaiselle kuukaudelle. Kaikkiin viisareihin valitut hetket dokumentoidaan vuoden 2025 aikana.

Työ huipentuu kesäkuussa 2026, jolloin Maailman arvokkain kello paljastetaan yleisölle. Kello lähtee kiertämään yleisön nähtäväksi Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin, ja lopulta lahjoitetaan myöhemmin kerrottavalle paikalliselle taholle.

Tarkemmat osallistumistiedot löytyvät Oulu2026-verkkosivuilta (www.oulu2026.eu/maailmaarvokkainkello)

Taiteilijoilla pitkä kokemus osallistavasta taiteesta

Kansainvälisesti tunnustetulla taiteilijaduolla Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen on 20 vuoden kokemus osallistavan nykytaiteen parissa. Heidät tunnetaan monimuotoisista teoksistaan, kuten Kiasmassa esillä olevasta Valituskuorosta ja vuoden 2023 Helsingin juhlaviikot avanneesta Katastrofielokuvien loppukohtauksia -elokuvateoksesta. Heidän taidettaan on ollut esillä ympäri maailmaa, kuten Tokion Mori Art Museumissa. Vuonna 2022 heiltä ilmestyi kirja Keskustelupuisto – Peli yhteisestä maaperästä, joka käsittelee osallistavaa taidetta. Heille on myönnetty Ars Fennica- ja AVEK Media Art Award -palkinnot.

Climate Clock

Climate Clock on yksi Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista, jossa taide kietoutuu ilmastonmuutoksen teemaan, korostaen sen vaikutuksia pohjoisessa Suomessa. 6 pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin, ja Ylikiiminkiin. Taidereittiä tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello -teos, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa.

Nämä seitsemän teosta käsittelevät paikallista luontoa ja alueellisten ilmastokysymysten tutkimusta. Teokset sijoittuvat – Oulun keskustaa lukuunottamatta – luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esiin paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme.

Alice Sharp, Climate Clockin kuraattori sekä taiteen ja tieteen neuvonantaja

Isobritannialainen Alice Sharp Invisible Dust -organisaatiosta on työskennellyt taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa vuodesta 2009. Hän on kansainvälinen neuvonantaja sekä esiintyjä taiteen ja ilmastonmuutoksen alalla, mukaan lukien puheenvuorot Columbian yliopistossa New Yorkissa vuonna 2023, Davosissa vuonna 2020 ja YK:n kehitysohjelmassa vuonna 2019.

Claudia Woolgar, Climate Clockin kansainvälinen tuottaja

Kansainvälisesti arvostettu tuottaja Claudia Woolgar tuli mukaan Oulu2026-hankkeeseen auttamaan ensimmäisen hakukirjan ohjelman suunnittelussa, ja siitä lähtien hän on kehittänyt ohjelman kansainvälisesti merkittävimpiä projekteja. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, mukaan lukien moniulotteisen julkisen taideprojektin, 11 Fountains, johtaminen Leeuwarden-Frieslandin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2018.

Lisätiedot

Taiteilijat:

Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen

Sähköposti: studiokalleinen@gmail.com



Oulu2026-tiimi:

Ulla Viskari-Perttu, Vastaava tuottaja

040 624 8362

Mirja Syrjälä, Osallisuuskoordinaattori

0405029633

Valokuvia taiteilijoista saatavilla täältä (Google Drive). Kuvaaja Topi Paananen.