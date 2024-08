Rinnekodit avaa uuden hoivakodin Oulun Hiukkavaaraan

Lähes jokainen suomalainen tuntee päihderiippuvaisen henkilön - päihteisiin liittyvät asenteet muuttumassa? 24.6.2024 08:41:17 EEST | Tiedote

Valtaosa suomalaisista tuntee päihderiippuvaisen henkilön omasta lähipiiristään. Useimmiten se on oma ystävä: 39 prosentilla suomalaisista. Lähes yhtä yleistä on, että päihderiippuvainen henkilö on lähimmässä perhepiirisissä (34 %) tai työyhteisössä (19 %). Kuusi prosenttia Rinnekotien kyselyyn vastanneista suomalaisista on tai on ollut päihderiippuvainen itse. Vähemmän kuin joka neljäs (23 %) vastasi, ettei tunne päihderiippuvaista henkilöä. Kyselytutkimukseen vastasi yli 1 000 suomalaista huhtikuussa 2024.