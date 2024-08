SDP:n Pia Viitanen: Kokoomusvetoinen hallitus suojelee varakkaita kotitalouksien ostovoiman kustannuksella

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 14.8.2024 14.8.2024 14:23:15 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Hyvät ystävät, bästä kamrater! Eduskunnan kesätauko jää tänä vuonna lyhyeksi, mutta täällä Lapissa kyllä tuntee, että vielä on kesää jäljellä. Näihin aurinkoisiin tunnelmiin napapiirille on hyvä tulla pitämään eduskuntaryhmän kesäkokousta. Kiitos Johannalle lämpimästä vastaanotosta, kiitos Rovaniemen kaupungille, että saimme tulla mieluisina vieraina. Jag börjar med det viktigaste, det som är viktigast för Europa, Finland och oss socialdemokrater: Ukraina, Ukrainas försvarskrig. Även i denna stund behöver Ukraina vårt stöd, humanitärt bistånd, ekonomiskt stöd och vapen för att kunna försvara sig. Aloitan tärkeimmästä, Euroopalle, Suomelle ja meille sosialidemokraateille tärkeimmästä asiasta: Ukrainasta, ukrainalaisten puolustustaistelusta. Tälläkin hetkellä Ukraina tarvitsee apuamme, humanitaarista apua, taloudellista tukea ja aseistusta puolustustaisteluun. Samalla on kiinnitettävä huomiota Ukrainan tulevaisuuteen. Ukrainan paikka on EU:ssa, unionin