Eagle Datan autonomisesti kulkevasta TUG-robottijärjestelmästä on tehty 3,5 miljoonan euron arvoinen hankintapäätös OYS:n sisälogistiikan ratkaisuksi

Eagle Data Ky on yli 40 vuotta toiminut tietotekniikan maahantuojana ja laitetoimittajana, ja on erikoistunut robotiikkaan, sairaalatietokoneisiin, teollisuuden, puolustusvälineteollisuuden sekä muiden vaativien olosuhteiden tietotekniikkaan. Eagle Data maahantuo ja edustaa Aethonin TUG-robottijärjestelmää Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Aethon, Inc. on sairaalaympäristön logistiikkarobottien markkinajohtaja. Aethonin autonomisesti kulkevat TUG mobiilirobotit tekevät noin 5 miljoonaa toimitusta vuosittain, ja robotit kulkevat noin 483.000 km vuodessa, mikä tekee matkana 12 kertaa maapallon ympäri. TUG-robotteja on käytössä jo reilusti yli 1000 kpl sadoissa eri sairaaloissa ympäri maailmaa. TUG robotteja käytetään myös hotelleissa ja teollisuudessa. Aethonin pääkonttori sijaitsee Pittsburghissa, Pennsylvaniassa. Emoyhtiö on singaporelainen ST Engingeering, joka on maailmanlaajuinen teknologia- ja puolustusalan konserni.