Palveluverkon ja -rakenteen uudistukset hyvinvointialueella – Keskustelutilaisuus Jaalassa

Tilaisuudessa asukkailla ja järjestöillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan palveluverkkoon ja palvelurakenteeseen liittyvistä suunnitelmista. Tilaisuudessa kerrotaan lyhyt tilannekatsaus palveluverkon ja -rakenteen valmistelusta ja pääpaino on yhteisessä keskustelussa. Tilaisuudessa on paikalla aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask, integraatiopalvelujohtaja Heli Kainulainen, hankepäällikkö Sirpa Mäntynen ja teemakoordinaattori Maare Paljakka.

Mistä on kyse?

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti joulukuussa 2023, että maakunnan alueella toimii tulevaisuudessa seitsemän sote-keskusta nykyisen 13 terveysaseman sijaan. Lisäksi hyvinvointialueen palvelurakennetta uudistetaan erityisesti digitaalisten palveluiden osalta, tavoitteena rakentaa helppokäyttöinen ja saavutettava digitaalinen sote-keskus fyysisten toimipisteiden rinnalle. Palveluverkkoa ja palvelurakennetta koskevien muutosten valmistelua jatketaan syksyn aikana.

Osana uudistamistyötä Kymenlaakson järjestötoimijoilla ja asukkailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan tulevista muutoksista. Jaalan keskustelutilaisuus on jatkoa keväällä toteutetuille tilaisuuksille, joita järjestettiin eri puolilla Kymenlaaksoa.