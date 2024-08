Lapsiperheiden tuen tarve kasvaa – laadukkaat ensikotipalvelut turvattava

Apua ja tukea tarvitsevien lapsiperheiden määrä ja palveluiden tarve on kasvanut viime vuosina. Tähän on kiinnitetty huomiota myös Tampereen ensikodilla, jolla on vuosikymmenten kokemus vauvaperheiden auttamisesta.

−Olemme jo vuodesta 1945 toimineet vauvojen, lasten ja perheiden apuna tarjoamalla

monimuotoisia palveluita. Ensikoti tarjoaa intensiivistä ympärivuorokautista apua vauvaperheille monialaisella erityisosaamisella, kertoo toiminnanjohtaja Maria Länsiö.

Laatu huomioitava kilpailutuksessa

Hyvinvointialue saattaa tuoda uusia tuulia ensikotipalveluihin. Länsiö on huolissaan siitä, miten alueen ensikotipalvelut järjestetään jatkossa.

−Huolenaiheena on se, tuntevatko päättävät tahot riittävästi ensikodin palveluja ja niiden

erityislaatuisuutta. Riskinä on, että tulevan kilpailutuksen valintakriteereissä painottuu liikaa hinta laadun sijaan.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon toimija, joka panostaa erityisesti palvelujen laatuun, mikä todentuu esimerkiksi yhdistyksen käyttämän asiakkaille suunnatun vaikuttavuusmittariston kautta ja työntekijöiden työhyvinvointikyselyn saaduista vuosittaisista tuloksista.

Yhdistystoiminnalle on myös tyypillistä monipuolinen vapaaehtoistyö. Esimerkiksi

ensikodin asiakkailla on mahdollisuus saada synnytykseen mukaan vapaaehtoinen

synnytystukihenkilö eli doula.

−Pitkään ensikotitoimintaa tuottaneena olemme oppineet tuntemaan hyvin yhteistyökumppanimme ja rakentaneet toimivia yhteistyökäytäntöjä muiden sote-alan työntekijöiden kanssa. Erityistä kiitosta annamme naapurissa olevalle Taysille ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä, Länsiö kertoo.

Vahvuutena yleishyödyllinen arvopohja

Ensikotipalvelu on Pirkanmaan ainoa ympärivuorokautinen laitospalvelu, jossa vauva on

pääosassa. Vauvan hyvinvointi edellyttää, että myös lähipiiri voi hyvin.

−Parhaimmillaan koko yhteiskunta hyötyy ensikotipalveluista, mutta niiden laadukas järjestäminen vaatii kokemusta, monipuolista ammattitaitoa ja erityisosaamista, Länsiö sanoo.

Yhdistyksen tekemällä ensikotityöllä on yleishyödyllinen arvopohja, ja siitä kumpuavat monet Tampereen ensikodin vahvuudet. Ensikotipalveluista syntyvät tuotot kohdistuvat pääosin toiminnan kehittämiseen, jota tehdään asiakkaita osallistaen.

−Ensikotitoiminnan äiti Miina Sillanpää on sanonut, että jokainen lapsi on pelastettava elämälle. Tätä Miinan ajatusta jatkamme yhä työssämme, kiteyttää Länsiö.