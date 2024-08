Keski-Suomen maakunnalle on valittu ensimmäiset erityisvastuulajit

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen, luontokato, on ilmaston kuumenemisen ohella yksi hälyttävimmistä maailmanlaajuisista ongelmista. Ilmiö on enenevästi havaittavissa Suomessakin, ja yhä suurempi osa lajeista on vaarassa kadota erilaisten, ilmastonmuutoksen lisäksi muun muassa maankäyttöön liittyvien, tapahtumaketjujen vaikutuksesta. Luontokato on suora uhka myös ihmisille, koska olemme paitsi yhteiskuntana myös lajina riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista, kuten pölytyksestä.

Keski-Suomelle on valittu joukko erityisvastuulajeja osana tietoisuuden lisäämistä luontokadosta ja lähiluonnon merkityksestä. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemässä selvityksessä etsittiin eri eliöryhmistä uhanalaisia lajeja, joiden esiintyminen on keskittynyt suureksi osaksi Keski-Suomeen tai joiden levinneisyyden rajalla Keski-Suomi on. Tällaisten lajien elinvoimaisuuden säilyttämisestä maakunnan katsottiin olevan erityisen suuressa vastuussa. Aiemmin on vastaavalla tavalla valittu vastuulajit myös Pirkanmaalle.

Erityisvastuulajien etsintä on osa Syken isompaa selvitystä, jossa koostetaan ajantasainen näkemys Keski-Suomen luonnon tilasta. Selvityksessä käydään paikkatietopohjaisesti läpi maakunnan laji- ja luontotyyppiaineistoa. Selvitys luo perustan luontoarvot paremmin huomioivalle yhdyskuntasuunnittelulle, esimerkiksi kestävämmälle maankäytölle. Lisäksi se mahdollistaa muun muassa kohdennetummat luonnonhoitohankkeet.

Syken selvitys liittyy suurempaan, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteiseen LUMOAVA-hankkeeseen. Sen päämääränä on edistää luonto- ja ilmastotiedon sisällyttämistä päätöksentekoon yhteiskunnan joka tasolla. Hankkeessa tuotetaan ja koostetaan luonto- ja ilmastotietoa, tuetaan muita toimijoita tiedon tuottamisessa ja käytössä sekä edistetään liiketoiminnan syntyä luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillinnän ympärille. Tavoitteena on kestävän kehityksen maakunta, jossa sekä ihmisten että luonnon hyvinvointi kasvavat.

Maakunnallisten erityisvastuulajien julkistaminen toteutetaan osissa. Valinnat ovat joissakin eliöryhmissä vielä kesken, ja julkistuksia tehdään sitä mukaa kuin valintoja saadaan päätökseen. Ensimmäisessä vaiheessa Keski-Suomen vastuulajeista esitellään putkilokasvit, joita on yhdeksän:

Saunionoidanlukko (Botrychium matricariifolium)

Hirvenkello (Campanula cervicaria)

Kangassarjatalvikki (Chimaphila umbellata)

Hajuheinä (Cinna latifolia)

Ahosilmäruoho (Euphrasia officinalis ssp. officinalis)

Ketokatkero (Gentianella campestris)

Ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea)

Vuorimunkki (Jasione montana)

Suomentähtimö (Stellaria fennica)

Seuraavat vastuulajijulkistukset ovat odotettavissa lähiviikkoina. Julkistukset jatkuvat sarjana läpi syksyn.

LUMOAVA-hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka, ja se saa rahoitusta Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta on hankkeen verkkosivuilla.