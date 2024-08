Aluehallitus kokoontuu 20.8.

Aluehallituksen kokouksessa asiana on muun muassa laajan palvelun perhekeskuksen perusparannushanke osoitteeseen Marjoniementie 6. Kymen Tuki on kilpailuttanut investointisuunnitelman mukaisen pohjoisen laajan palvelun perhekeskuksen perusparannushankkeen. Laajan palvelun perhekeskukseen kootaan keskeiset lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa syyskuun 2024 aikana ja uudistetut tilat on mahdollista ottaa käyttöön kesällä 2025.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää aluevaltuuston investointisuunnitelmapäätöksen sekä Kymen Tuen ja hyvinvointialueen keskinäisen puitesopimuksen nojalla antaa Kymen Tuelle toimeksiannon laajan palvelun perhekeskuksen perusparannushankkeen toteuttamisesta esitetyn hinta-arvion mukaisesti osoitteeseen Marjoniementie 6.

Nina Brask

aluehallituksen puheenjohtaja

Harri Hagman

hyvinvointialuejohtaja

