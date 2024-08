Sodan ja rauhan keskus Muistin näyttelyssä avautuu sateenkaarikierros

Sateenkaarikierros sisältää yhdeksän eri pistettä, jotka avaavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Pääpaino on Muistin Poikkeustila-näyttelyn teeman mukaisesti toisen maailmasodan ajassa. Aihetta käsitellään esimerkiksi lainsäädännön ja vähemmistöjen oikeuksien kehittymisen kautta, mutta esille nostetaan myös erilaisia kokemuksia rintamalta ja suhtautumista erilaisuuteen. Käsittelyssä ovat myös mm. dragshow rintamaviihteenä sekä spekulaatiot Mannerheimin seksuaalisesta suuntautumisesta.

”Sodanaikainen homoseksuaalisuus on ollut pitkään vaiettu aihe”, kertoo Muistin tutkija Leena Hangasmaa ja jatkaa: ”Se, että asiasta on vaiettu, ei kuitenkaan tarkoita, että sitä ei olisi ollut. Tutkimusta aiheesta ryhdyttiin tekemään vasta 2000-luvulla. Tutkimus osoittaa, että sateenkaarihistoria sellaisena kuin aikalaiset ovat sen kokeneet poikkeaa virallisten arkistojen rikosraporttien ja lääkärinlausuntojen luomasta kuvasta. Kokemuksia sota-ajasta ja homoseksuaalisuudesta voi löytää yksityisarkistojen muistitietokeruista, lehtiartikkelikokoelmista, haastatteluaineistoista ja päiväkirjoista.”

Sateenkaarikierros on osa Muistin tavoitetta laajentaa kuvaa suomalaisten sodan ajan kokemuksista. ”Kokemuksia on ollut yhtä monta kuin kokijoitakin, myös vähemmistöt mukaanlukien”, sanoo Muistin pedagogi Mikko Siitonen, ja jatkaa: ”Tuomalla esiin aiemmin vaiettua historiaa avaamme silmiä yhteiskunnan moninaisuudelle, joka on aina ollut olemassa. Suhtautuminen sukupuolen ja seksuaalisuuden kirjoon elävät osana omaa aikaansa ja kulttuuriaan, niin sotavuosina kuin nykyään. Moninaisuuden ymmärtäminen on yksi demokraattisen ja turvallisen yhteiskunnan avaimia.”

Sateenkaarikierros on nähtävillä Sodan ja rauhan keskus Muistissa & Päämajamuseossa sen aukioloaikoina normaalin pääsylipun hinnalla huhtikuulle 2025 saakka. Kierrosta varten tarvitset älypuhelimen.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyväksi käyttävin menetelmin. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, jotka ovat kiinnostuneet sodan historiasta, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole.