Daikin pidentää ilmalämpöpumppujen takuuajan viiteen vuoteen

Daikinin ilmalämpöpumppujen takuuaika pitenee viiteen vuoteen. Takuuajan pidennys koskee 15.8.2024 jälkeen asennettuja lämpöpumppuja. .

”Takuuajan pidentäminen on osoitus siitä, että haluamme tarjota suomalaisille luotettavia ja laadukkaita Euroopassa valmistettuja tuotteita”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen kertoo.

Kaikki Pohjoismaiden markkinoille myytävät Daikin-lämpöpumput valmistetaan ja suunnitellaan Euroopassa. Daikin on ainoa valmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa itse kaikki lämpöpumppujen keskeiset elementit: kylmäaineet, kompressorit ja lämmönvaihtimet sekä niitä ohjaavat ohjelmistot. Euroopassa tuotantolaitoksia on kaikkiaan 14. Suomessa Daikin on toiminut vuodesta 1974 alkaen. Pohjoismaissa on käytössä yli 250 000 Daikin-ilmalämpöpumppua, ilma-vesilämpöpumppua ja maalämpöpumppua.

Lisätakuun saaminen edellyttää lämpöpumpun rekisteröintiä Daikinin Stand by Me -palvelussa kolmen kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta. Ilmalämpöpumppujen normaali takuuaika on kolme vuotta ja rekisteröinti pidentää takuuta kahdella vuodella.

Rekisteröi lämpöpumppusi osoitteessa https://standbyme.daikin.fi/

Daikin Altherma -maalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen takuuaika piteni viiteen vuoteen jo keväällä 2023. Altherma-lisätakuu koskee 1.4.2023 jälkeen asennettuja laitteita.

Daikinin Stand By Me -palvelu takaa ilmalämpöpumpun, ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttäjälle jatkuvan pääsyn lämpöpumpun käyttö- ja huoltohistoriaan. Ilmaisen laajennetun takuun lisäksi tämä merkitsee huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa huoltoa sekä hyvää varaosien saatavuutta, kun asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat koko ajan tiedossa myös asennus- ja huoltoliikkeellä.

Stand By Me myös muistuttaa sekä omistajaa että asennus- ja huoltoliikettä laitteen tulevasta huollon tarpeesta, jolloin asentajan käynnille voidaan varata helposti aika. Takuutiedot sekä koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko ajan tallessa ja sekä asentajan että omistajan käytössä. Daikin Finland (Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike) vastaa vain valtuutettujen, Daikin Finlandin kriteerit täyttävien jälleenmyyjien myymistä ja asentamista tuotteista.