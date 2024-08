HOK-Elannon puolivuosikatsaus 2024: päivittäistavarakaupan myynti jatkoi markkinaa vahvempaa kasvuaan, asiakasomistajien määrä ennätyslukemissa

HOK-Elannon liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana 3,3 prosenttia, mikä johtui pääosin päivittäistavarakaupan vahvasta 4,2 prosentin kasvusta. HOK-Elannon alkuvuoden tulos ennen veroja oli 30,2 miljoonaa euroa.

Tapahtumarikas alkuvuosi

– Alkuvuoden merkittävimpänä tapahtumanamme olivat HOK-Elannon edustajiston vaalit. Vaaleissa valittiin huhtikuussa uusi edustajisto. 60-henkiseen edustajistoon saatiin jäseniä kaikista HOK-Elannon toimialueen kunnista ja kaupungeista ja äänestysaktiivisuus nousi yli 20 prosenttiin, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo.

– Päivittäistavarakaupan puolella kuluneen vuosipuoliskon aikana on tapahtunut monia asiakasomistajiamme kiinnostavia muutoksia. Kesäkuussa verkkokauppa-asiakkaillemme tärkeä uusi, pitkälle automatisoitu ruoan verkkokaupan keräilykeskuksemme aloitti toimintansa. Kyseessä on HOK-Elannon historian suurin yksittäinen investointi ruoan verkkokauppaan, Liimatainen kuvailee.

– HOK-Elanto on myös kehittänyt alueen ominaispiirteet huomioivaa tuotevalikoimaansa osana omaa ruokastrategiaansa, ja kehittänyt eteenpäin muun muassa Herkku Grills -konseptia, josta esimerkiksi kesän 2024 hitiksi nousseita pinsoja myytiin alkukesästä pääkaupunkiseudulla todella hyvin. Siipiyhtiön nimellä kulkevaa broilerin siipibuffetia laajennettiin alkuvuoden aikana jo kuuteentoista myymälään. Lisäksi korkeintaan kahdeksanprosenttiset käymisteitse valmistetut alkoholijuomat saapuivat kesäkuussa kauppojen valikoimiin, Liimatainen jatkaa.

– Olemme alavireisestä taloustilanteesta huolimatta myös panostaneet ravintolaverkostoomme, mistä esimerkkinä Ravintola Lasipalatsin osto kesäkuussa 2024. Haluamme jatkossakin kehittää ravintolatoimialaamme entistäkin paremmin asiakasomistajiamme palvelevaksi, sanoo Liimatainen.

Asiakasomistajuudessa lisääntynyttä vetovoimaa

Kesäkuun lopussa HOK-Elannon toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista 87,8 prosenttia (sis. alueella asuvat muiden alueosuuskauppojen jäsenet) oli asiakasomistajia. Asiakasomistajien määrä on tänä vuonna kasvanut ennätyksellistä tahtia: uusia asiakasomistajia on liittynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä lähes 18 000. Kesäkuun 2024 lopussa HOK-Elannon asiakasomistajia oli yhteensä 693 419.

Fyysisen S-Etukortin lisäksi S-Etukortti löytyy nykyään yhä useamman asiakasomistajan kännykästä. Huhtikuussa lanseeratun ApplePay-ominaisuuden myötä myös iPhone-käyttäjät voivat maksaa ja kerätä bonuksia kännykällään. Mobiilimaksamisen ja -bonustelun suosiosta kertoo se, että jo lähes viidesosa HOK-Elannon toimialueen asiakasomistaja-asiakkaista on ottanut mobiilin S-Etukortin käyttöön Android- tai iPhone-puhelimessaan.

Lisääntynyt asiakasmäärä, bonusmyynti ja asiakastyytyväisyys osoittavat, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. On hienoa, että olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin niin kivijalassa kuin verkossakin, Liimatainen kertoo.

Uusia palveluita suunnitellaan ja investointipäätöksiä tehdään alueiden ominaispiirteet huomioiden

HOK-Elanto investoi tammi-kesäkuussa pääkaupunkiseudun ruokakauppa- ja ravintolaverkoston sekä muiden palveluiden kehittämiseen 52,8 miljoonalla eurolla.

Alkuvuodesta on uudistettu tai parhaillaan uudistetaan 10 ruokakauppaa, joista 2 on Prismoja ja 8 Alepoita. Loppuvuodesta avataan uusi S-market Ainola Järvenpäähän. Osana verkostokehitystä vuoden 2024 alkupuoliskolla suljettiin neljä Alepaa ja alkusyksyn aikana avataan uudet Alepat Espoon Karakallioon ja Helsingin Puotilaan. Myös Festareita kiertävä Alepa Kontti sai uuden ilmeen. HOK-Elanto on lisäksi alkuvuodesta uudistanut Prisma Iso Omenan Espoossa ja aloittanut Prisma Jumbossa Vantaalla suuren, asiakaskokemusta parantavan uudistuksen osana koko kauppakeskus Jumbon uudistushanketta.

Ravintoloiden osalta avattiin helmikuussa Mummotunneliin Sir Eino Pub Gasellin tilalle ja kesäkuussa julkaistiin Lasipalatsin ravintolatoimintojen osto. Huhtikuussa avattiin myös ravintola Korttelikonttori ravintola Jyväsen tilalle Myllypurossa.

HOK-Elanto työllisti jälleen suuren määrän kesätyöntekijöitä

Vakituisen henkilöstönsä ohella HOK-Elanto työllisti kesän aikana jälleen ennätykselliset yli 2 300 kesätyöntekijää niin lyhyemmissä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluissa kuin pidemmissäkin työsuhteissa. HOK-Elannossa panostetaan kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen, jotta jokainen hokelantolainen kesätyöntekijä saisi hyvät tiedot ja taidot työtehtävissään menestymiseen. Perusteellinen perehdytys on avainasemassa hyvän kesätyöntekijäkokemuksen rakentumisessa. Yksi HOK-Elannon yli 2300:sta kesätyöntekijästä on Kaapo Sevon, joka työskentelee tänä vuonna ensimmäistä kertaa Coffee House Kaaressa tarjoilijana:

– Olen tyytyväinen perehdytykseen, jonka olen saanut. Se on ollut perusteellinen ja olen saanut kerrytettyä kattavan osaamisen työtehtäviini, joihin kuuluu myös tuotteiden valmistamista kahveista täytettyihin leipiin ja smoothieihin. Iso osa työtäni on asiakaspalvelua ja kassalla työskentelyä, mikä on ollut antoisaa ja mielenkiintoista, Sevon kertoo kesätyökokemuksestaan HOK-Elannon ravintolapalveluissa.

HOK-Elannon keskeiset luvut 1–6/2024:

H1/2024 H1/2023 Liikevaihto 1 296,5 milj. euroa 1 254,6 milj. euroa Tulos ennen veroja 30,2 milj. euroa 23,7 milj. euroa Omavaraisuusaste 76,0 % 77,5 % Investoinnit 52,8 milj. euroa 32,8 milj. euroa Asiakasomistajien lukumäärä 693 419 670 349 Maksetut Bonukset ja maksutapaetu 44,8 milj. euroa 43,0 milj. euroa Vakituisten työsuhteiden määrä 6789 (kesäkuun lopussa) 6624 (kesäkuun lopussa) Toimipaikkojen kokonaislukumäärä 407 (kesäkuun lopussa) 408 (kesäkuun lopussa)

