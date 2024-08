Yhä useamman kuluttajan laskut päätyvät perintään – positiivista kehitystä maksukyvyssä

Kuluttajien perintätapausten määrät ja pääomat kääntyivät nousuun vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä, ilmenee luotonhallintayhtiö Intrum Oy:n neljännesvuosittain julkaisemasta Intrum Insight -raportista. Intrumin laskunvälitys- ja reskontrapalvelussa olevista saatavista lähetettävien muistutusten määrä kääntyi niin ikään nousuun vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2022 alusta jatkuneen laskunsuuntaisen trendin jälkeen. Kolmen vuoden mittausjaksolla muistutusten määrä on nyt suurimmillaan.

Huolestuttavaa on, että kuluttajaperinnässä on yhä enemmän henkilöitä, joilla ei ole aiempia perintätapauksia. Vuositasolla ensi kertaa perinnässä olevien tapausten määrä oli toisella neljänneksellä kasvanut 16,91 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että hintojen ja korkojen nousu vaikuttavat edelleen kuluttajien talouteen. Ohjauskoron lasku ja inflaation hidastuminen näkyvät niin yritysten kuin kuluttajienkin taloudessa viiveellä. Lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ajavat heikoimmassa asemassa olevia aiempaa ahtaammalle.

– Niissä kotitalouksissa, joissa on tähän saakka juuri ja juuri saatu laskut maksetuksi, hintojen nousu tai sosiaalietuuksien leikkaukset voivat olla se viimeinen korsi, joka katkaisee kamelin selän. Raha ei enää riitäkään kaikkiin menoihin, ja osa laskuista on pakko jättää maksamatta. Laskujen eteneminen muistutus- ja perintävaiheeseen lisää velkaantumiskierteen riskiä. Tämä kierre olisi tärkeää saada katkaistuksi heti alkuvaiheessa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Maksuvaikeuksien yllättäessä on tärkeää tarttua asiaan heti. Maksuajoista kannattaa pyrkiä sopimaan jo ennakkoon alkuperäisen laskuttajan kanssa, jos näyttää siltä, ettei ehdi maksaa laskua ajoissa. Jos lasku on jo edennyt perintään, on sille yleensä mahdollista tehdä omaan tilanteeseen sopiva maksusuunnitelma perintäyhtiön kanssa. Apua velka-asioihin ja oman talouden haltuun ottamiseen on saatavilla myös muun muassa valtion oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta ja Takuusäätiöstä.

Viitteet maksukyvyn parantumisesta vahvistavat varovaisen positiivisia näkymiä

Hyvä uutinen on, että perintäonnistumien perusteella sekä yksityishenkilöiden että yritysten maksukyky on parantunut ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Loppuvuoden näkymät ovat varovaisen positiivisia, vaikka talouskasvu oli vaisua vuoden toisella neljänneksellä. Kuluttajien luottamus on palautumassa ja erityisesti usko Suomen talouden kehitykseen on kohentunut.

Suomen lähivuosien talouskehityksessä onkin myönteisen yllätyksen mahdollisuuksia. Maailmankaupassa nähdään varovaista toipumista, mikä edistää Suomen vientikysynnän kasvua. Yritysten ja kotitalouksien luottamus voi palautua ennakoitua nopeammin, mikä vauhdittaisi sekä yksityistä kulutusta että investointeja. Arvonlisäverokannan korotus syyskuun alussa voi heikentää ostovoimaa lyhyellä aikavälillä. Riskeinä ovat edelleen hankala geopoliittinen tilanne, työttömyyden kasvu ja mahdolliset lakot sekä koronlaskujen viivästyminen euroalueen odotettua sitkeämmän inflaation seurauksena.

– Kesällä on suuri houkutus tehdä ostoksia luotolla, jota sitten syksyllä maksetaan pois. Tämä saattaa tuoda haasteita talouteen loppuvuonna erityisesti niille kuluttajille, joiden maksukyky on ennestään heikko, Iskala toteaa.

Tietoa Intrum Insight -raportista

Intrum Insight on Intrum Oy:n neljännesvuosittain julkaisema katsaus Suomen taloustilanteesta ryyditettynä luotonhallinnan ja maksamisen tilastoilla Intrumin laskunvälityksen ja perinnän datasta.

