Väriaineen poisto Keuruuntieltä (vt 23) ja Ruokkeentieltä (mt 16685)

Tiistaina 13.8. tapahtui vahinko, jossa kuorma-auton kyydistä pääsi valumaan paperin värjäyksessä käytettävää väriainetta (Pergasol C Blue 67 L) ajoradalle Ruokkeentiellä (mt 16685) ja Keuruuntiellä (vt 23) Jyväskylässä ja Petäjävedellä. Väriaine on vesiliukoinen ja vesieliöille haitallinen kemikaali. Ihmisen terveydelle sillä ei ole muutoin haittaa, mutta kosketukseen joutuessa se on ihoa syövyttävää ja silmille vaarallista. Kemikaali on kuitenkin nopeasti biologisesti hajoavaa.

Suurin osa väriaineesta levisi Ruokkeentielle, josta se jyrsittiin pois asfalttijyrsimellä. Ruokkeentie on tällä hetkellä noin 200 metrin matkalla jyrsityllä pinnalla valtatien 18 puoleisessa päädyssä. Uusi päällyste saadaan tehtyä alustavan aikataulun mukaan noin kahden viikon kuluttua.

Samaa väriainetta on päässyt valumaan ajoradalle myös valtatien 23 Petäjäveden ja Keuruun väliselle osuudelle useiden kilometrien matkalle. Väriainetta on huomattavasti vähemmän valtatiellä 23 kuin Ruokkeentiellä, ja se on valunut pitkälle matkalle. Keski-Suomen ELY-keskus on arvioinut väriaineen haitan olevan ympäristölle melko vähäinen. Pohjavesiä ja vesistöjä ei ole valtatien 23 väriaineen valumakohtien välittömässä läheisyydessä.

ELY-keskus yritti saada väriainetta pois harjaamalla valtatieltä 23 perjantaiaamuna, mutta keino osoittautui tehottomaksi. Aine on niin tiukassa, että nyt mietitään muita ratkaisuja. Toisaalta aine ei enää esimerkiksi sotke tiellä liikkuvia ajoneuvoja.

Värianeesta likaantuneen auton pesemistä tulisi välttää vesistöjen läheisyydessä ja ensisijaisesti pesu tulisi hoitaa autopesuloissa, joista pesuvesi päätyy jätevedenpuhdistamoille. Väriaineen pesusta ei aiheudu poikkeuksellisen suurta haitta-ainekuormitusta puhdistamoille. Puhdistusta voi paikallisesti yrittää emäksisellä pesuaineella. Muoviosille suositellaan pesuaineeksi etikkahappoa.

Pesun kustannuksiin on mahdollista hakea korvausta Lapin ELY-keskuksen kautta, josta asia ohjataan edelleen vahingon aiheuttaneelle kuljetusyritykselle tai sen vakuutusyhtiölle. Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/vahingonkorvaukset