Ariel Neulaniemi: Elämänmakuisia tarinoita kitaran kotiutumisesta kirkkoon

Gospelmusiikin alku oli erikoinen: Amerikkaan Afrikasta tuotujen orjien jälkeläiset olivat ajan saatossa omaksuneet sortajiensa kristillisen uskon ja alkoivat siihen sovitetun musiikin avulla ilmaista elämänsä tuntoja. Spirituaalien rinnalle kehittyivät aikanaan blues, jazz sekä rock´n´roll. 1960-luvulla uusi musiikki alkoi löytää väyläänsä myös suomalaiseen kristilliseen nuorisoliikkeeseen.

Perinteisissä piireissä uutta musiikkia vierastettiin ja paheksuttiin. Suomigospel onkin kulkenut pitkän polun sähkökitaran synnillisyydestä raskaaseen rokkiin ja 1970-luvun yhteiskuntajulistuksesta kristilliseen konemusaan. Yleisöön on tullut muitakin kuin rippikoululaisia ja tuotanto on siirtynyt seurakuntien nuorisotyön harteilta ohjelmatoimistoille. ”Näinä vuosikymmeninä kristillinen nuorisomusiikki on aikuistunut ja keski-ikäistynyt. Se on positiivinen asia”, Neulaniemi kiteyttää.

Suomigospelin ympärillä on matkan varrella ollut paljon eri näkemyksiä siitä, kuinka evankelioivaa tai toisaalta yhteiskunnallista gospelin sanoman pitäisi olla. Tässä suhteessa musiikki on heijastellut herätysliikkeiden ja yleiskirkollisuuden välisiä laajempia keskusteluja. Gospelmusiikki on sekä erottanut että yhdistänyt tekijöitä ja kokijoita. Toisaalta on huomionarvoista, kuinka yllättävän laajasti se on ollut suomalaista kulttuurielämää yhdistävä taustatekijä. Kirjassakin vilahtelee paljon tuttuja nimiä aina Heikki Silvennoisesta Mikko Kuustoseen ja Timo Harakasta Juha Tapioon.

Ariel Neulaniemi tuntee aiheensa läpikotaisin ja kutsuu omaa suhdettaan suomigospeliin lukkarinrakkaudeksi. Taustalla on paitsi oma muusikon ura, myös lähes 20 vuoden työura kristillisessä Radio Deissä. ”Se oli hyvä massakausi: radioon tuli haastateltua lukuisia artisteja, joilta kuuli, miten ne asiat oikein menivät. Tietämykseni genrestä syveni aika lailla ja lähtökohta kirjalle oli maukas”, Neulaniemi toteaa. ”Kirja on hyvää dokumentointia jälkipolville, koska kerrottavaa on niin paljon. Samalla tämä teos on palvelus suomigospelin lukuisille tekijöille, muusikoille ja mahdollistajille. Kirjan tarinoihin liittyy niin paljon vereslihaa.”

Ariel Neulaniemi on toimittaja ja laulaja-lauluntekijä, joka asuu perheineen Seinäjoella.

Ariel Neulaniemi, Suomigospelin tarina. Kirjapaja 2024. 286 s. Kansi Satu Sinikumpu. ISBN 978-952-354-989-0. Kl 78.8962. Ilmestyy elokuussa 2024.

