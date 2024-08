Mummi mukaan Särkänniemeen? Ilmaisranneke mummille (tai kenelle tahansa yhtä läheiselle)

Kampanja ”mummi pummilla” kannustaa ottamaan huvipuistoon mukaan isovanhemman – tai kenet tahansa muun yhtä läheisen. Mutta entä jos mummi ei tykkää huvilaitteiden pyörityksestä?

”Monella on mielikuva Särkänniemestä huvipuistona hurjine kieputtimineen, mutta todellisuudessa meiltä löytyy paljon enemmän. Särkänniemi-rannekkeella pääsee huvipuiston ja huvilaitteiden lisäksi kaikkiin avoinna oleviin kohteisiin. Kampanjaviikon aikana avoinna ovat Näsinneulan näkötorni, Akvaario, Planetaario ja Sara Hildénin taidemuseo. Kun ostat nyt kaksi ranneketta, saat kolmannen kaupan päälle – mummille tai kenelle tahansa muulle läheiselle”, kertoo Särkänniemen myynti- ja markkinointijohtaja Heikki Ihanamäki.

Maailmankaikkeuden ja luonnon ihmeitä

Sara Hildénin taidemuseon kesänäyttelyn Jean-Michel Othoniel – Under and Endless Light teemana ovat luonnon ihmeet. Näyttelyn noin yhdeksänkymmentä välkehtivää ja värikästä teosta tuovat mieleen kevätkukkien ihmeellisen ilmestymisen.

Planetaariossa puolestaan on mahdollista nähdä kaksi erilaista elokuvaa. Me muukalaiset on veikeä lapsille suunnattu animaatio, joka käsittelee sitä, että myös ihmiset ovat avaruusolentoja ja jostain näkökulmasta hyvinkin erikoisia muukalaisia. Toinen elokuva, Maasta maailmankaikkeuteen, sopii myös aikuiseen makuun. Elokuva tutustuttaa katsojat aurinkokuntamme lukuisiin maailmoihin, Linnunradan ääriin ja vielä kauemmas, maailmankaikkeuden muihin galakseihin.

Särkänniemen Akvaariossa voi ihmetellä vedenalaista maailmaa, jonka lisäksi sieltä löytyy myös mönkiviä ja matelevia maan asukkeja. Kaksikerroksisesta Akvaariosta löytyy noin kahdensadan lajin edustajia maailman eri kolkista. Näsinneulan yläilmoista puolestaan pääsee näkemään Tampereen ja vielä enemmän.

”Mummi pummilla” -kampanja on nyt käynnissä. Edun saa verkkokaupasta tilatuista Särkänniemi-rannekkeista, joiden vierailupäivä on aikavälillä 19.–23.8.2024. Koodi MUMMIPUMMILLA annetaan tilauksen maksuvaiheessa, ja sillä saa kolme ranneketta kahden hinnalla.