Loppuunmyyty Blockfest toi yhteen 80 000 musiikin ystävää

Kärkifestivaalin aseman vakiinnuttanut Blockfest toi viikonloppuna Tampereelle hiphopin kuumimmat kansainväliset ja kotimaiset nimet. Festivaalissa esiintyivät muun muassa 21 Savage, Gunna, Meek Mill, Skepta, NLE Choppa, JVG ja Gettomasa.



Lisäksi päälavalla nähtiin ainutkertainen Vitunleija-show, jossa esiintyi yli 15 yllätysesiintyjää, mukaan lukien Pikku G, Sini Sabotage, Cledos sekä yhdysvaltalainen 4batz.



Festivaali keräsi paikalle yhteensä 80 000 kävijää oheistapahtumineen ja Nokia Arena -jatkot mukaan laskettuna. ”Aurinko hemmotteli festivaaliyleisöä ja tunnelma oli ainutlaatuinen, yhteisöllisyyden tunne käsinkosketeltava”, Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö kuvailee.

Kotimaiset nuoret artistit kovassa nosteessa festivaalilla



Tapahtumassa esiintyivät suuret kansainväliset nimet, mutta yhtä lailla yleisöä kiehtoivat tuoreemmat, nousevat kotimaiset artistit. Perjantai-iltana Street Stage -lavalla esiintynyt William houkutteli paikalle ennätysmäärän yleisöä. Tämä johti kyseisen katualueen tilapäiseen sulkemiseen kapasiteetin ylittyessä ensimmäistä kertaa festivaalin historiassa.



”On hienoa nähdä, kuinka esiin on noussut suomalaisia nimiä, jotka vetävät porukkaa niin, että näinkin suuri alue saadaan täyttymään ääriään myöten”, Rekiö kertoo. Myös lauantaina saman lavan haltuun ottaneet VJ ja Mirella saivat katualueen lähes täyteen.

Nuorison hyvinvointi festivaalin intressissä



Laadukkaan artistikattauksen lisäksi turvallinen ilmapiiri oli tänäkin vuonna Blockfestin prioriteetti, ja festivaalissa oli vahvasti edustettuina ennaltaehkäisevän nuorisotyön edustajia. Blockfest tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen, Parempi mieli- ja Välitä! -hankkeiden sekä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kanssa.



Yhteistyön myötä tapahtuma-alueella oli jalkautuneina mielenterveys-, päihde- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita tukihenkilöitä, jotka olivat festivaalikävijöiden tukena koko festivaalin ajan.

Ensi vuoden Blockfest järjestetään 15.-16.8.2025.



Vuoden 2024 Blockfest -esiintyjät olivat:



PE 16.8.

Meek Mill (US), Gunna (US), Killer Mike (US), JVG, Sexmane, Isac Elliot, Costi, Cledos, Ege Zulu & Orchestre, Jambo & Band, William, TUULI, Senya, Ares & Bizi, Yrjänä, Lyttä & Tohtori Getto, Sliki, Noto, Alina Burnet.



LA 17.8.

21 Savage (UK/US), Skepta (UK), NLE Choppa (US), Teezo Touchdown (US), Gettomasa, Vitunleija, Lauri Haav, Etta, Turisti, Karri Koira, Jami Faltin, Korelon, Mirella, SHRTY, MELO, Jore & Zpoppa, TIPPA, VJ, DAVI, D1vari Special, Röge, Fresh ‘24.