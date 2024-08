Sampo Kaulanen rakennuttaa 30 miljoonaa euroa maksavan Jänkä Resort -lomakohteen Ylläkselle – ensimmäinen vaihe valmistuu jouluksi 2025

Ensimmäisen osan kustannuksiksi Kaulanen arvioi n. 6 miljoonaa euroa. Lomaresortin visiona on olla laadukas, premium+ tason lomapaikka, joka on suunniteltu erityisesti ulkomaisten matkailijoiden toiveisiin ja tarpeisiin vastaavaksi. Majoituksen lisäksi lomakohteen alueella tarjotaan matkailijoille erilaisia ohjelmapalveluita. Ranch-tyyliin suunnitellussa lomakohteessa on jopa oma hevostalli. Joitain suomalaisnäkökulmasta eksoottisia mukavuuksiakin on vierailijoille hankittu.

”Kattoikkuna revontulien katseluun suoraan sängystä, sauna poreammeineen ja erityisesti aasialaisia vieraita varten hankitut automatisoidut, pesu- sekä kuivaustoiminnoilla varustetut WC-pöntöt kuuluvat joka asumisyksikön vakiokalustoon” kertoo Kaulanen.

Resortin suunnittelussa on panostettu aikaa kestäviin ja kotimaisiin raaka-aineisiin ja materiaaleihin. Hirrestä rakennetut luksusluokan loma-asunnot toimittaa Honkatalot, ja energiankulutus huomioidaan vetämällä alueelle maalämpö. Kokonaisuuden suunnittelusta vastasi arkkitehti Tero Vanhanen, yksityiskohtaisempi suunnittelu on Sisustusarkkitehtitoimisto Vertti&Co käsialaa. Ohjelmapalveluja tuotetaan itse ja paikallisten kumppanien voimin.

”Ulkomailta tuodut elementit ja määrällä tai bulkkipalveluilla kilpaileminen oli alusta asti poissa suunnitelmista. Tarjoamme Jänkä Resortissa hillittyä luksusta, mutta jos vierailijaa kiinnostaa Levin virkeä meininki, voimme yrityksenä myydä matkoja ristiin ja tarjota monipuolisen elämyksen.” Myös Levillä luksushuoneistoja vuokraava Kaulanen kuvailee.

Äkäslompolossa syntynyt ja kasvanut Kaulanen uskoo vahvasti Ylläksen vetovoimaan. Hän listaa alueen matkailun vahvuuksiksi uniikin tunturiluonnon, rauhan ja mahdollisuuden rentoutua ilman ihmisvilinää ja hälinää. Näitä asioita Jänkä Resortissa halutaan vaalia ja tarjota matkailijoille kokemuksen ytimenä, mitä ohjelmapalvelut rekikoirajeluineen ja hiihtolatuineen täydentävät. Iso maa-alue takaa luonnonrauhan, mutta sijainti on mietitty myös niin, ettei se häiritse alueen perinteistä porotaloutta tai porojen luontaisia laidunalueita.

”Joku joskus sanoi, että kaivosuhkan takia tänne ei kannata koirankoppia suurempaa rakennuttaa mutta minä olen eri mieltä. Resortin alue on alun perin sukumme maita, joita olen laajentanut ostamalla maata ympäriltä toiminnan kehittämiseksi. Kohteella on myös iso työllistävä vaikutus alueen talouteen. Ollaan vaivaiset 2,5 km Ylläksen kylältä ja 5 km laskettelukeskuksesta, eli matkailijoiden on helppo liikkua palveluiden ääreen vaikka jalan, suksilla, maastopyörillä tai resortin kuljetuksilla.”

Kaulanen ja puoliso Murphy-Kaulanen ovat kulkeneet henkilökohtaisen, paikon vaikeankin matkan kohti uusinta yrityshankettaan. Ammattiavun, alkoholinkäytöstä luopumisen, mystiikan ja luontoyhteyden löytymisen myötä Kaulanen vakuuttui luonnon rauhoittavasta vaikutuksesta mieleen.