Confirma Software AB on ostanut NetBaron Solutions Oy:n

Confirma Software -konserni on 31.7.2024 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut NetBaron Solutions Oy:n koko osakekannan. Koko liiketoiminta siirtyy välittömästi Confirman hallintaan ja ohjaukseen. Kaikki NetBaronin tuotteet, palvelut ja asiakassopimukset säilyvät ja asiakasliiketoiminta jatkuu entiseen malliin. Koko NetBaronin henkilöstö liittyy osaksi kasvavaa Confirma-perhettä. NetBaronin tekninen tuki palvelee asiakkaitaan

jatkossakin ja tarjoaa asiantuntevaa NetBaron-koulutusta.

NetBaron on vuonna 2003 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähköisen liiketoiminnan palvelukokonaisuuksia pilvipalveluna. Toiminnot kattavat toiminnanohjauksen ja asiakashallinnan lisäksi mm. kirjanpidon, palkanlaskennan ja työajanseurannan. Toiminnot ovat pitkälle automatisoituja, mikä tehostaa asiakkaiden ajankäyttöä vähentämällä manuaalisia kirjauksia.

Pohjoismainen Confirma Software on yritysten ydinliiketoimintojen tehostamiseen keskittyvä konserni, joka tarjoaa ohjelmistopalveluita pk-yrityksille sekä julkisen puolen toimijoille. Konserniin kuuluvat 22 yritystä työllistävät yli 500 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto on yli 80 MEUR. Suomessa konsernin tuotteet ja palvelut tunnetaan nimellä Confirma ja verkosta ne löytyvät osoitteesta confirma.fi .

Antti Leinonen, joka on menestyksekkäästi johtanut NetBaronia yli 20 vuoden ajan, jättäytyy pois toimitusjohtajan tehtävästä ja jatkaa osakkaana ja asiantuntijana siirtymäkauden ajan. Antti on sitoutunut olemaan tukena toimintojen järjestelyihin liittyvissä ja operatiivisissa asioissa kevääseen 2025 saakka. Uudeksi toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Michael Söder Vaasasta. Michael vastaa roolissaan kaikista Confirman Suomen yhtiöiden toiminnasta.

NetBaronin asiakkaat ja kumppanit saavat jatkossa entistä laajempaa palvelua yli 500 asiantuntijan ja liiketoiminnan ammattilaisen voimin. Yrityskaupan myötä tuotekehityksen resurssit kasvavat yli sataan sovelluskehittäjään pelkästään Suomessa. Confirma auttaa asiakkaitaan kasvamaan tarjoamalla ohjelmistoja, palveluita ja liiketoiminnan erikoisosaamista useilla eri toimialoilla. Laajasta tarjonnasta löytyy muun muassa integroidut verkkokaupat, älykkäät kiinteistöratkaisut, business intelligence -ratkaisut ja eri toimialoille räätälöityjä selainpohjaisia ERP-ratkaisuja.