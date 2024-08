Kannusali herättää historian unohdetut naiset eloon ukrainalaisen jazz-pianistin sävelin

"Nämä naiset ovat raakoja ja julmia, hauskoja ja älykkäitä, mutta myös aktiivisia toimijoita ja kokonaisia persoonia. Historian kirjoissa ei heitä näy ja vielä 90-luvullakaan heistä ei kuultu koulun historiantunneilla. Tutustumme näihin naisiin teatterin kautta lähietäisyydeltä ja käytännön tasolla. Liian usein kiinnostavat naiset on typistetty rakastajiensa kumppaneiksi, pyhiksi madonnoiksi tai suurten kertomusten sivulauseiksi. Näillä naisilla on ollut oma uskomaton elämä, jota historian miesten ei tulisi enää varjostaa.”, kertoo teatteri Spindriftin työryhmä.

Esitystä varten Spindriftin riveihin on liittynyt ukrainalainen jazz-pianisti Marina Kramarenko, joka on Suomessa residenssissä Artists at Risk -verkoston kautta. Yhdessä näyttelijöiden kanssa hän on rakentanut kielen, jossa musiikki ja näyttelijän keho maalaa esityksen maailman dialogisesti. Näytelmä perustuu Maria Petterssonin kirjaan ”Historian jännät naiset”.

Spindrift Theatre on vuonna 2013 perustettu pohjoismainen ryhmä. Spindrift koostuu naisnäyttelijöistä, jotka työskentelevät kollektiivisesti ja ilman hierarkiaa.

Lavalla Näyttelijät Marjo Lahti ja Pinja Hahtola, sekä muusikko Marina Kramarenko.

Historian jännät naiset -näyttämöteos Kannusalissa torstaina 26. syyskuuta. Liput ennakkoon Lippupisteestä, 28/27/25 euroa + tilausmaksu (alkaen 1,50 euroa).

Lisätiedot: kannusali.fi

Kannusali, Kannusillankatu 4, Espoo