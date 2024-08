Pinsat valloittivat pääkaupunkiseudun – HOK-Elanto tuo rekkalasteittain pinsoja Italiasta

Pinsoja myydään tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla 24 S-marketissa, kaikissa Prismoissa, ruoan verkkokaupassa ja Helsingin Food Market Herkussa. Myynti on todella yllättänyt hokelantolaiset. Toukokuussa, ensimmäisenä kuuna lanseerauksensa jälkeen pinsojen myynti vastasi jo noin 50 prosenttia kaikkien esipaistettujen tuotteiden myynnistä, ja kesä-heinäkuussa pinsojen myynti suorastaan räjähti lähes tuplaantuen toukokuun luvuista.

Pinsa on italialainen innovaatio antiikin Roomasta

Pinsa eli pinsa romana on eräänlainen pizzan ja foccacian yhdistelmä, jonka valmistuksessa on käytetty vehnä-, riisi-, ja soijajauhoja. Tämän seurauksena pinsa on perinteistä pizzapohjaa keveämpi ja rapeampi, sekä sisältä mehukkaampi. Sen juuret löytyvät kaukaa antiikin Roomasta.

Pinsoissa hyödynnetään pizzoista poiketen enemmän myös tuoreita kypsentämättömiä täytteitä, ja niitä voi käyttää niin suolaisiin kuin makeisiin ruokiin. Pinsa lämmitetään nopeasti esimerkiksi uunissa tai grillissä ja täytetään sen jälkeen mieluisilla täytteillä. Pinsan täytteiksi sopivat hyvin monet maukkaat antipastoina käytettävät ainekset, kuten parmankinkku, oliivit ja erilaiset juustot, mutta yhtä lailla monikäyttöinen pinsa sopii myös käytettäväksi tavallisen pizzan tapaan tai vaikkapa makeaksi jälkiruoaksi.

Pinsa-trendi jatkuu

– Asiantuntijana ja ruokaihmisenä ruokakauppoja tulee katsottua hieman eri näkökulmasta. Törmäsin pinsoihin ensimmäisen jo vuosia sitten Italiassa ja uudelleen ruotsalaisessa ruokakaupassa, jossa tuote oli onnistuttu paketoimaan kuluttajapakkaukseksi. Näin pinsoissa heti potentiaalia myös Suomen markkinoille. HOK-Elannon pinsojen tuotekehittelyssä lähdettiin alusta asti hakemaan autenttisuutta. Tästä syystä meillä myynnissä olevat pinsat valmistetaan Napolissa, kertoo Development & Design -tiimin vetäjä Anne-Maria Mikkonen HOK-Elannolta.

– Pinsat sopivat hyvin myös syksyn pimeneviin iltoihin, niin arjen helpoiksi lapsiperheiden ruokaratkaisuiksi kuin illanistujaisten ja juhlien herkuiksi. Pinsojen suosion salaisuus lieneekin helppous, monikäyttöisyys ja herkullisuus. Pinsojen lämmittäminen ja täyttö onnistuu koululaiseltakin, Mikkonen jatkaa.

– Herkku Grills -kauden jälkeen suositut pinsat jatkavat kaupoissamme. Syksyn edetessä kehitämme uusia ideoita ja reseptejä talven juhlahetkiin pinsojen muodossa. Esimerkiksi herkullinen antipasti-lauta rakentuu näppärästi suoraan pinsan päälle, Mikkonen kuvailee.