Lue lapsi seikkailuun – Finlandia-palkitun kirjailijan hurmaavan lastenkirjan päähenkilönä on lukija itse!

Ilmestyy 12.9.2024

Sinä – kyllä, juuri sinä pääset mukaan tarinaan. Sinua odottaa talvinen huvipuisto, joka on tunnelmallinen mutta myös vähän vinksahtanut.

Siellä tapaat Kaneli Pöppelsonin, Chili Chöppelsonin ja Pippuri Pöppäläisen. He ovat mielikuvitusolentoja, jotka pitävät huvipuistosta huolta talven yli. Heidän kanssaan pääset selvittelemään kadonneiden hattujen salaisuutta, seikkailemaan huvipuiston uumenissa ja pitämään hirmusti hauskaa siinä samalla.

Pariisilaistunut kirjailija Kira Poutanen keksi Kaneli Pöppelsonin hahmon kertoessaan hauskoja tarinoita ensimmäisen koronaeristyksen aikaan viisivuotiaalle tyttärelleen.

Tarina muotoutui kirjaksi, kun Poutanen halusi kirjoittaa lapsille hauskan salapoliisijutun, joka vilisisi sympaattisia ja arvaamattomia mielikuvitushahmoja. Erityisen tärkeässä roolissa on luminen huvipuisto salaperäisten tapahtumien näyttämönä.

Vuonna 2001 Finlandialla palkittu kirjailija muistaa, kuinka lukeminen oli hänelle itselleen lapsena taikamaailma, jonne tylsyyttä pääsi pakoon. Kirjoissa kaikki oli mahdollista. Siksi Poutanen halusi nyt kirjoittaa oman lastenkirjan.

”Ulkosuomalaisena suomen kielen suojeleminen sekä rikkaan ja leikkisän suomen kielen säilyttäminen ja siirtäminen lapsille on minulle sydämenasia”, hän lisää.

Kaneli Pöppelson ja lumisen huvipuiston salaisuus -teoksen on kuvittanut Mira Mallius, joka oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas vuonna 2023.

Kira Poutanen on pariisilaistunut kirjailija, suomentaja, käsikirjoittaja ja toimittaja. Poutanen palkittiin teoksestaan Ihana meri (Otava) Finlandia-palkinnolla 2001. Teos on käännetty myös usealle kielelle. Mira Mallius on monista lastenkirjoista ja paperituotteista tuttu helsinkiläinen kuvittaja, jonka kuvittama kirja Kaksi tätiä nimeltä Veera (WSOY) oli viime vuonna Finlandia-ehdokkaana.

Kaneli Pöppelson ja lumisen huvipuiston salaisuus ilmestyy kovakantisena sekä äänikirjana, jonka Kira Poutanen lukee.

