Pohjalaismaakunnissa suoritetaan luontotyyppien inventointeja: maanomistajat ovat tervetulleita osallistumaan

Aurinkoenergian talteenotto vanhalle tarha-alueelle (Pohjanmaa) 16.8.2024 08:55:00 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakuntien alueella on merkittävä osuus kaikista Suomen turkistarhoista. Turkisten tuotanto elinkeinona on käynyt läpi monia myllerryksiä: muutospaineita on eläinten oloihin, ympäristöstä huolehtimiseen ja tautiturvallisuuteen liittyen ollut jo useita vuosia, ellei vuosikymmeniä. Moni eläköityvä yrittäjä on lopettamassa tarhausta ja rakenteiden purkamisen ja tarha-alueen siivoamisen jälkeen on ajankohtaista miettiä mitä käyttöä tyhjenevälle alueelle olisi mahdollista suunnitella.