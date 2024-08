Pohjanmaan paikallismuseopäivää vietetään 25.8.

Pohjanmaan paikallismuseopäivään osallistuu 19 museokohdetta. Päivän teema on "kotiseutumuseo tutuksi".

Tarjolla on aimo annos mielenkiintoista paikallishistoriaa ja tarinoita menneestä. Museoissa on paikalla oppaita, jotka kertovat museon sisällöstä sekä museon toiminnasta. Joissain museoissa on tarjolla myös lisäohjelmaa päivän kunniaksi.

Paikallismuseopäivään ovat ilmoittautuneet seuraavat museot:

Teerijärven museo, Strandallen 12, Kruunupyy Pirttikylän museo, Riksåttan 4720, Närpiö (avoinna klo 12-16) Brinkenin museo, Museivägen 5, Maalahti (avoinna klo 13-16, opastus ruotsiksi klo 13.30 ja 15, maksuton sisäänpääsy) Merenkurkun venemuseo, Åminnevägen 433, Maalahti (avoinna klo 13-16, maksuton sisäänpääsy, ilmainen kahvitarjoilu) Suomen nuorisoseuramuseo, Alkiontie 6, Laihia Kronoby hembygdsförening: Påraksen kappeli, Flygfältsvägen 306 Kruunupyy ja Korpholmin spitaalisairaalamuseo, Hästövägen 100, Kruunupyy (avoinna klo 13-17) Jepuan kotiseutumuseo, Kyrkvägen 105, Jepua (avoinna 13-16, klo 15 Jeppomenuetten) Koivulahden museo, Bagarisvägen 2, Koivulahti, Mustasaari Pläkkyrimuseo Fyrry, Merikaarrontie 5, Vähäkyrö (avoinna klo 13-17) Vähänkyrön kotiseutumuseo, Kirkonsilta 6 (pysäköinti Keskuskujalla), Vähäkyrö (avoinna klo 13—17) Vaasan merimuseo, Palosaaren salmi, Vaasa Laihian sotiemme veteraanit museo, Laihiantie 39, Laihian kirjastotalo, Laihia Kuddnäs, Z. Topeliuksen synnyinkoti, Jakobstadsvägen 22, Uusikaarlypyy (avoinna klo 12-17) Arktinen museo Nanoq, Pörkenäsvägen 60, Pietarsaari (avoinna klo 11-18) Mårtes kotiseutumuseo, Uppbyggted 71, Björkö, Mustasaari (avoinna klo 12-) Kaskisten kotiseutumuseo, Raatihuoneenkatu 48, Kaskinen (avoinna klo 14-17, museo esittelee 50-vuotista toimintaansa) Granösundin kalatusleirimuseo, Bulleråsvägen 320, Mustasaari (avoinna klo 12-17, kahvitarjoilua, vapaa sisäänpääsy ja opastus) Maxmo Hembygdsförening r.f. Klemetsintalot –museo, Kärklaxvägen 308, Maksamaa (kahvitarjoilu, opastus Kärklaxin historiaan ja juuri avattu Tyrstigen-polku, joka johtaa vanhalle uhri- ja käräjöintipaikalle) Vanhan Vaasan museo, Kauppiaankatu 10, Vaasa (avoinna 1.6.–31.8. ke–su klo 10–17. Erikoisnäyttely ”Suolanpärskeitä ja tervantuoksua” – Pohjalaista merenkulun historiaa)

Vaasan museot toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan alueella. Museo ohjaa ja tukee paikallismuseotoimintaa sekä kulttuuriperinnön hoitoa Pohjanmaalla, valvoen muun muassa Museoviraston avustusten käyttöä. Pohjanmaalla on yli 100 museota, joista suurin osa on vapaaehtoisvoimin hoidettuja kotiseutu- ja ulkoilmamuseoita, mutta joukossa on myös erikoismuseoita ja kulttuurihistoriallisia kokoelmia.