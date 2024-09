Elämäntyö humanitaaristen kriisien etulinjassa – Jouni Hembergin ammatti on auttaa niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat

Jouni Hembergin ura käynnistyi Neuvostoliiton romahdettua ja rautaesiripun murruttua. Avustusmatkat Romanian lastenkoteihin ja Afrikan jättimäisille pakolaisleireille tai lääkkeiden kuljetukset tuntemattomaan paikkaan Mongoliaan olivat henkisesti vaativia ja fyysisesti vaarallisia. Työnkuvaan kuului jatkuva vaara, mutta tarve avulle oli mittava.

Ukrainan sota on esimerkki haastavista olosuhteista, joissa avustusjärjestöt tekevät työtään. Mitä on tapahtunut sodan säännöille ja kansainvälisille sopimuksille, jotka turvaavat siviilejä konfliktitilanteissa?

Kansainvälinen apu on murroksessa, mutta maailmassa on yhä ihmisiä, jotka haluavat auttaa. Jouni Hembergin elämäntarina antaa uskoa siihen, että maailmanparantamisessa on järkeä. Samalla hän kertoo, millainen hänen matkansa kansainvälisen avun keskiöön on ollut.

Jouni Hemberg: Kolme kiloa maissia – Elämäntyöni kriisien ja katastrofien keskellä (Docendo 2024), sidottu, 430 sivua.

