Sdp:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vaatii maan hallitukselta lisärahoitusta Husille

HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkominen olisi onneton ratkaisu 18.6.2024 16:15:58 EEST | Tiedote

HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkominen olisi onneton ratkaisu HUS:n hallitus päätti talouden sopeutustoimien osana selvittää omistamansa HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkomisen ja osan HUS Kiinteistöt Oy:n myymisestä markkinoille. Päätös liittyy aikaisemmin tehtyyn päätökseen, jolla HUS:n omaisuutta myymällä voitaisiin tasapainottaa HUS:n taloutta. HUS Kiinteistöt Oy on HUS-yhtymän 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa HUS:lle rakennuttamis-, kiinteistö-, turva-, asunto- ja projektipalveluita. HUS Kiinteistöt Oy:n erityisosaamista on toimiminen vaativassa sairaalaympäristössä. Yhtiön arvo perustuu nimenomaisesti erityisosaamiseen. HUS yhtymä toivoo saavansa omaisuuden myynnistä kuluvan vuoden aikana 15 miljoonaa euroa HUS:n talouden paikkaamiseen. Omaisuuden myynti voi olla perusteltu ratkaisu, mutta HUS Kiinteistöt Oy: pilkkominen ja joidenkin osien myynti on pulmallista. Asiaa on selvitelty viime kuukausien ajan konsulttien avulla. Konsulttiselvityksistä käy ilmi, että pilkkomisel