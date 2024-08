​​Melon vesivoimalan turbiinit peruskorjaukseen – PVO-Vesivoiman investointipäätös vahvistaa säätövoimaa​

PVO-Vesivoima on investoinut merkittävästi vesivoiman modernisoimiseen. Sään mukaan vaihtelevan energian tuotannon lisääntyminen on muuttanut vesivoimaloiden käyttötapaa.

Melon turbiinien peruskorjaus on osa kehitystyötä, jolla varmistetaan kotimaisen sähköverkon enenevässä määrin tarvitsema säätövoiman tuotanto.

Investointi Melon vesivoimalan turbiinien peruskorjaukseen kuuluu PVO-Vesivoiman pitkäjänteiseen investointi- ja peruskunnostusohjelmaan.

“Seuraamme ja mittaroimme voimaloidemme laitteistojen kuntoa, ja korjaamme ja huollamme niitä aktiivisesti. Peruskorjauksessa Melon voimalan molempien turbiinien kuluneet ja käyttöikänsä päähän tulleet juoksu- ja johtopyörät korjataan ja kuluvat osat vaihdetaan uusiin. Samassa yhteydessä huolletaan ja tarkistetaan apulaitteet ja generaattorit”, PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä kertoo.

Peruskorjauksen investointipäätös on luonteva jatke voimalaitoksen kehittämiselle – vuonna 1971 valmistuneen Melon voimalan turbiinit on peruskorjattu vuosina 1998 ja 1999. Sen jälkeen staattorit sekä sähköautomaatio on uusittu ja maapatoon on rakennettu Suomen ensimmäinen vesivoimalaitospadon porapaaluseinä.

Melon turbiinien peruskorjauksen toteuttaa Andritz Hydro Oy.

Vesivoimalat vakauttavat sähköjärjestelmää

Sään mukaan vaihtelevan energian lisääntyminen sähköjärjestelmässä vaikuttaa vesivoimaloiden laitteistojen käyttöön. Tämä tarkoittaa turbiinien jatkuvaa säätämistä sähköverkon vakaan taajuuden varmistamiseksi. Se puolestaan kuluttaa laitteistoja.

“Investoimme määrätietoisesti voimaloidemme kehittämiseen. Vesivoimalat ovat keskeisiä nykymuotoisen sähköjärjestelmämme vakauttajina ja huoltovarmuuden ylläpitäjinä. Sähköjärjestelmä vaatii laitteistolta paljon. Kehitämme jatkuvasti sekä toimintaamme että teknologiaa, jotta laitteistomme toisaalta pysyvät kunnossa ja toisaalta pystyvät vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sähköverkon tarpeisiin”, Kähkölä muistuttaa.

“Joustavan sähköntuotannon varmistamiseksi pilotoimme Iijoen Kierikissä myös ultrakondensaattoreilla toteutettavaa lyhyen ajan energiavarastoa, joka säästää samalla voimalaitoskoneistoa kulumiselta. Kemijärvellä selvitämme mahdollisuutta rakentaa sähkön varastointiin tarkoitettu pumppuvoimalaitos.”

Lisätietoja:

Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 303 8622