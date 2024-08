Samasta työstä kuuluu saada sama palkka

Monet vastavalmistuneet opettajat pääsevät heti valmistumisen jälkeen työelämään kiinni, mutta valitettavasti työsuhdemuodoksi tarjotaan usein määräaikaista vakituisen sijaan. Määräaikaiset sopimukset kestävät pääsääntöisesti vain lukuvuoden opetuksen ajan, jolloin kesäkuukaudet jäävät työsopimuksen ulkopuolelle.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei opettaja ole oikeutettu kesäloman aikaiseen palkkaan, ja kouluvuoden töissä ollut opettaja jää kesän ajaksi epävarmaan taloudelliseen tilanteeseen. Täten vakituisessa työsuhteessa olevat opettajat pääsevät ansaitulle kesälomalle pitkän lukuvuoden jälkeen, mutta määräaikaiset opettajat jäävät työttömäksi ja joutuvat usein etsimään kesätöitä pärjätäkseen taloudellisesti.

Tämä on turhaa TE-toimistojen resurssien tuhlaamista, sillä työttömältä työnhakijalta vaaditaan jatkuvaa työnhakua myös kesäaikana, vaikka tietäisi opettajan töiden jatkuvan vasta syksyllä.

Samaa työtä tekevät opettajat ovat siis väkisinkin eriarvoisessa asemassa. Vakituiset opettajat pääsevät palautumaan kouluvuodesta kun taas määräaikaiset aloittavat pahimmassa tapauksessa muissa töissä heti lukuvuoden päättymisen jälkeen. On vaikeaa palautua kouluvuodesta, jos opettajan täytyy murehtia kesän toimeentulosta.

Opettajien työllistyminen kesäajalla on haastavaa, sillä lukuvuosien välinen aika on vain noin kahden kuukauden mittainen. Opettajankoulutuksella työllistyminen kesäajalla on muutenkin epävarmaa, ja tilannetta pahentavat hallituksen heikennykset sosiaaliturvaan.

Hallitus pidentää työssäoloehtoa vuoden mittaiseksi ja euroistaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehdon. Tämä heikentää määräaikaisten opettajien asemaa, ja erityisesti vastavalmistuneet opettajat eivät välttämättä täytä uusia ehtoja jääden näin ollen kesän aikana ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämä tilanne ei ole ainoastaan epäoikeudenmukainen, vaan se myös vaarantaa opettajien pitkän aikavälin hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen.

Vakinaista työpaikkaa on nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa vaikea saada, vaikka kentällä onkin kasvava pula rautaisista ammattilaisista. Lukuisia opettajan paikkoja on haussa ympäri Suomea, mutta ne ovat usein määräaikaisia. Opettajien määräaikaiset työsuhteet eivät kuitenkaan ole pelkästään vastavalmistuneiden ongelma, sillä pitkäänkin työskennelleiden työsuhteita saatetaan ketjuttaa vuodesta toiseen määräaikaisina.

Lyhyiden määräaikaisuusjaksojen vähentäminen mahdollistaisi myös kouluhenkilökunnan jatkuvuuden. Jatkuvuus tuo turvaa niin opettajalle, oppilaalle kuin työyhteisöllekin ja parantaa opetuksen laatua pitkällä tähtäimellä.

Nykyiset määräaikaisuuden käytännöt lisäävät epäoikeudenmukaisuutta opettajien kesken, sillä opettajat tekevät samaa työtä, kohtaavat samat haasteet ja ovat yhtälailla vastuussa opetuksesta työsopimuksesta riippumatta, mutta se ei näy määräaikaisten opettajien kesäajan palkassa. Nämä käytänteet eivät ole pitkällä tähtäimellä toimiva ratkaisu ja lisäävät riskiä työuupumukseen.

Kesäkeskeytyksen aika tulisikin olla kaikille opettajille rauhoitettu ajanjakso palautumiseen riippumatta siitä, toimiiko opettaja vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa. Yhteiskuntamme tarvitsee työstään palautuneita ja työhön motivoituneita opettajia.