Vihreä Älyenergia kieltäytyy myymästä kulutusvaikutuksellisia sähkön määräaikaissopimuksia

Vihreä Älyenergia perustettiin vuonna 2015, ja alusta alkaen tavoitteena oli tarjota asiakkaille edullisin sähkösopimusmalli, jossa omalla käytöllä voi vaikuttaa sekä syntyviin kustannuksiin että ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Yksi VÄE:n perusarvoista on toimia läpinäkyvästi, minkä vuoksi selkein ja reiluin sähkösopimusmalli, tuntipohjainen pörssisähkö, olikin alusta alkaen yrityksen päätuote sähköasiakkaille. Markkinoille viime aikoina tulleet erilaiset jousto- ja kulutusvaikutusta yhdistävät sähkösopimusmallit eivät sovi tamperelaisyrityksen ajatusmaailmaan.

Stop kikkailulle - kuluttajaa ei saa johtaa harhaan

Kuluttajan oman kulutusvaikutuksen huomioonottavat määräaikaiset sopimusmallit ovat ajatuksellisesti hyvä idea. Kukapa ei haluaisi omalla käytöllään vaikuttaa pienentävästi sähkölaskunsa suuruuteen? Se on itseasiassa Vihreä Älyenergian ja sen ilmaiseksi kuluttajille tarjoaman Älyenergia-sovelluksen idea. Jousto- ja kulutusvaikutuksellisissa määräaikaissopimuksissa on kuitenkin valuvika.

"Joustosopimuksia markkinoidaan kuluttajille alempi sähkön hinta edellä, mutta sähkön myyjät jättävät pienemmälle huomiolle sen, että hinta voi olla myös kalliimpi", sanoo Vihreä Älyenergian perustaja ja toimitusjohtaja Kalle Nevala. "Useissa sopimuksissa hintajousto kalliimpaan suuntaan on itse asiassa suurempi kuin halvempaan", hän jatkaa.

Kulutusvaikutus, johon joustosopimusten hinnoittelu perustuu, on epämääräinen eikä kulutusvaikutusta pysty arvioimaan etukäteen. Vaikka se on hyvä ohjeellinen historiatieto siitä, miten sähkökäytön ohjaaminen on onnistunut, se toimii huonosti reaaliaikaisena sähkön käytön ohjurina. Sen sijaan se antaa sähköyhtiöille mahdollisuuden kasvattaa voittojaan, testaten samalla sitä, kuinka reilua ja läpinäkyvää toiminta todellisuudessa on. "Meidän kantamme on, että pörssisähköhinnoittelu ja perinteisempi määräaikainen sopimusmalli ovat asiakkaille selkeämpiä hahmottaa ja sitä kautta myös reilumpia ja läpinäkyvämpiä", toteaa Nevala.

Läpinäkyvin keinoin sähkön hintapiikkejä vastaan

Määräaikaiset sähkösopimukset ovat kuluttajien tapa suojautua esimerkiksi talvikuukausien suurempia hintoja ja hintaheilahteluja vastaan. Pörssisähkön käyttäjille hintaheilahtelut voivat olla toisaalta jopa hyödyllisiä, kunhan omaa sähkön käyttöä pystyy ohjaamaan edullisemmille tunneille. Vihreä Älyenergialla on kaksi tapaa lähestyä hintaheilahteluja ja edullisempaa sekä ilmastoystävällisempää sähkönkäyttöä.

VÄE:n ilmaiseksi sovelluskaupoista ladattavissa olevalla Älyenergia-sovelluksella sähkön käyttäjät voivat helposti seurata omaa sähkönkulutusta ja sähköpörssin hintoja. Sovellukseen voi määrittää myös hintavahteja, jotka hälyttävät, kun on tiedossa kalliita tai edullisia tunteja. Sovelluksessa on tällä hetkellä ilmaiseksi käytettävissä myös lisäominaisuuksia, joilla esimerkiksi sähköauton latausta, lattialämmitystä tai ilmalämpöpumpun toimintaa voi automaattisesti ohjata hyödyntämään päivän edullisimpia tunteja, jotka eivät aina osu yöaikaan, vaan voivat olla myös päivällä.

Asiakkaille, jotka haluavat sopimuksellisesti suojata talouttaan hintapiikeltä, VÄE:llä on suunnitteilla loppuvuoden 2024 aikana Hintalukko-ominaisuus, jolla pörssisähköasiakas voi ennen mahdollisten hintapiikkien kautta lukita sähkön kilowattituntihinnan tietylle tasolle. Käytännössä tällöin kyse on 1–3 kuukaudeksi tehtävästä määräaikaisesta sähkösopimuksesta, joka jatkuu pörssisähkösopimuksena määräaikaisen sopimuksen jälkeen.

Ilmastonmuutosta vastaan Älyenergian avulla

Älyenergia on VÄE:n rakentama ja jatkuvasti kehittämä sovellus, joka on ilmaiseksi ladattavissa iOS ja Android-laitteille, kuten Applen iPhone ja iPad, ja lukuiset Android-pohjaiset Samsungin, LG:n ja muiden valmistajien puhelimet ja tablet-laitteet. Sovellus on Vihreä Älyenergian vastaus paitsi edullisempien pörssisähkön tuntien hyödyntämiseen, myös hiilidioksidipäästöjen (CO2) torjuntaan.

Myös määräaikaissopimuksen tehneet kuluttajat voivat vaikuttaa, sillä edullisimpien tuntien aikaan tuotettu sähkö aiheuttaa myös Suomen tasolla vähemmän CO2-päästöjä, koska energiaa ei tarvitse tuoda ulkomailta tai tuottaa fossiilisia polttoaineita käyttävillä tuotantotavoilla. Kaikki Vihreä Älyenergia Oy:n tuottama sähkö on alkuperätakuilla varmistettua fossiilivapaata sähköä, eli sen tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. "VÄE on myös ainoa toimija, joka ei myy vesivoimalla tuotettua sähköä. Harrastekalastajat ovatkin yksi asiakasryhmämme, koska he arvostavat vapaita jokia ja koskia", Nevala huomauttaa.