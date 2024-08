Tiedote: WSOY julkaisee Samuli Putron omaelämäkerrallisen teoksen tammikuussa 2025

Kun muusikko Samuli Putron elämä suistuu raiteiltaan, hän hakeutuu terapiaan, joka saa hänet muistelemaan oman elämän varrelle sattuneita tärkeitä miehiä. Hekö tekivät Putrosta Putron? Elämäni miehet on teos kateudesta, hyväksynnästä ja ystävyydestä. Tositarina kertoo isistä, lapsuudenkavereista, työtovereista, kilpakosijoista – kaikista niistä miehistä, jotka ovat muokanneet Putroa. Hän pohtii, miksi arvostaa tai pelkää tietynlaisia miehiä ja millainen mies ja ihminen hän itse haluaisi olla. Lauluissaan Putro asettuu taitavasti erilaisten ihmisten nahkoihin. Kirjassa hän avaa ensimmäistä kertaa oman elämänsä käännekohtia. Sanoittajana kiitosta saaneen Putron tarkat havainnot, kaunis kieli ja radikaali avoimuus ovat aseistariisuvia. Kirja on terapeuttinen matka Putron, suomalaisen miehen, mielenmaisemaan.

"Itsestäänhän sitä aina kirjoittaa. Nyt se on näkyvämpää kuin koskaan. Kolmisen vuotta siihen meni. Siinä ajassa ehti tapahtua myös kirjaan päätyneet mullistukset. Kirjoittaminen oli posketon urakka. Suosittelen pop-tähteyttä ihan heittämällä", Samuli Putro toteaa.

"Samuli Putro kohdistaa psykologisen tarkkanäköisyytensä ja ironiantajunsa itseensä tavalla, joka hakee elämäkertakirjallisuudessa vertaistaan. Elämäni miehet on piinallisen viihdyttävä ja samaistuttava teos", kustantaja Henrikki Timgren kertoo.

Samuli Putro (s. 1970) on suomalainen muusikko ja aikamme arvostetuimpia pop- ja rock-sanoittajia. Hänet on palkittu Emma-gaalassa vuoden miessolistina. Lisäksi hän on saanut arvostetun Juha Vainio -sanoittajapalkinnon. Elämäni miehet on Putron esikoiskirja.

Elämäni miehet ilmestyy 15.1.2025

