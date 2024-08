Uusi lastenfantasiasarja eturivin kirjailijalta

Miten päädyit vaihtamaan genreä realististisista ja humoristisista lastenkirjoista eeppiseen fantasiaan?

"Tällä kertaa minulla oli idea, josta en vain voinut päästää irti", Klingenberg kertoo. "Silloin ei saa olla laiska, vaikka onkin pelottavaa heittäytyä uuteen. Olen työskennellyt tämän projektin parissa yli kahdeksan vuotta, ja se on ollut sekä haastavaa että uskomattoman opettavaista!"

Mikä inspiroi sinua kirjoittamaan trilogiaa?

"Kaksi vahvaa mielikuvaa; Ensimmäinen oli surullinen tarina tytöstä, joka menettää pikkuveljensä. Itselläni on kaksi nuorempaa veljeä ja lapsena pelkäsin kovasti, että heille tapahtuisi jotain. Tunne siitä, miten halusin suojella heitä vaikka vastuu ei ollutkaan minun, on pysynyt mukanani vuosien ajan.

Toinen ajatukseni oli maailma, jossa voit lähettää viestejä simpukankuorilla. Kaikki on varmasti pitänyt simpukankuorta korvallaan ja kuunnellut meren ääniä. Ajattelin: Mitä jos voisit kuiskata viestin kuoreen, sulkea sen ja lähettää sen jollekin? Kun vastaanottaja avaa kuoren, viesti kuuluu vain kerran, sitten se on poissa ikuisesti. Tästä ideasta tuli tärkeä osa tarinaa, vaikka sillä on siinä vain pieni rooli."

Miten Gibatin tarinoita eroaa aiemmista teoksistasi?

"Sävy on paljon vakavampi ja tapahtumat synkempiä. On ollut jännittävä haaste rakentaa kokonaan uusi maailma omine sääntöineen. Hienointa on, että mielessäni voin astua siihen maailmaan milloin tahansa. Näen kaiken edessäni – miltä siellä kuulostaa, tuoksuu ja näyttää. Maagista ja vähän hullua, miten mielikuvitus toimii. Nyt odotan innolla, että saan jakaa tämän maailman lukijoideni kanssa. Miten he luovat omia mielikuviaan Gibatista – kuvia, jotka voivat olla täysin erilaisia ​​kuin omani.”

Malin Klingenberg: Tasangon tyttäret, suom. Outi Menna, ilmestyy 10.9. Kuvittanut Eeva Nikunen.



