Vattuniemen asemakaavan muutos Lauttasaaressa etenee Helsingin kaupunginvaltuustoon

Asemakaavan muutos koskee Lauttasaaren Vattuniemessä sijaitsevia yleisiä alueita kuten aukiota, katuja, pysäköintialueita, puistoa ja useita yksityisomistuksessa olevia pääosin teollisuus-, varasto- ja toimistokäytössä olevia tontteja. Tavoitteena on muuttaa Lauttasaaren eteläosan keskeistä aluetta kaupunkikuvaltaan ja toiminnoiltaan merkittävästi.

Asemakaavaa on tehty usealle tontille yhtä aikaa. Pyrkimyksenä on luoda Vattuniemen keskuksesta jäntevä kokonaisuus huolimatta alueen sirpaleisesta ja moninaisesta maanomistuksesta. Alueelle tulee asuntoja ja toimitiloja. Alueelle on tarkoitus tulla noin 3 100 uutta asukasta ja toimitiloja noin 2 000–2 400 työpaikalle. Aluetta täydennetään nykyiseen katu- ja korttelirakenteeseen tukeutuen, eikä esimerkiksi viheralueita tarvitse rakentamisen seurauksena pienentää.

Paloheinän golfkentän laajennus valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi myös omalta osaltaan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Tuomarinkylän Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennuksen. Kaavaratkaisu antaa mahdollisuuden yhdeksän väyläisen kentän laajentamisen täysimittaiseksi, 18:n väylän kentäksi.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan yhteen golfkentän laajennus alueen monipuolisten urheilu- ja virkistyspalveluiden sekä luonto- ja kulttuurimaiseman arvojen kanssa. Jokamiesperiaatteella toimiva golfkenttä tarkoittaa, että golfia voi pelata ilman golfosaketta kohtuullisin kustannuksin. Kaupunginvaltuustossa asia on päätettävänä 28. elokuuta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

