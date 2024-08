Vain kunnianhimoinen valtion aluehallintouudistus tarjoaa muutoksen mahdollisuuden

Kun uudistusta tehdään, on oltava mahdollisuus tehdä vähäisiä poikkeamia hallitusohjelman kirjauksiin, jos siten saadaan aikaan uudistuksen kannalta parhaat ratkaisut.

– Uudistuksen yhteydessä elinvoimakeskusten ja maakuntien liittojen tehtäväjakoa ja vastuunjakoa tulee selkeyttää. Varsinainen aluekehittämisviranomaisen rooli tulee säilyttää maakuntien liitoilla. Pirkanmaan liitolla on valmius toimia nykyistä laajemminkin aluekehitysrahoituksen välittäjänä, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

Alueellisen varautumisen suunnittelun ja yhteensovittamisen tulee lupa- ja valvontaviraston asemesta sijoittua hyvinvointialueille. Aidosti alueellisen olemuksensa vuoksi hyvinvointialueet pystyvät parhaiten koordinoimaan välttämätöntä ylikunnallista yhteistyötä. Samalla niillä on kyky hahmottaa järjestelmätason varautumisen tarpeita suuremmassa mittakaavassa ja kytkeytyä kansalliseen tasoon. Alueellisen varautumisen on katettava suomalaisen kokonaisturvallisuusmallin mukaisesti kaikki elintärkeät toiminnot, ja otettava huomioon kansallisen riskiarvion mukaiset uhkamallit.

Pelastustoimen ja soten toimialat muodostavat hyvän pohjan kokonaisvaltaisen varautumisen tehtävän sijoittamiselle sekä toimialojen luonteen että organisaatioiden operatiivisen voiman ja osaamisen vuoksi. Viranomaisyhteydet ja järjestelmät ovat jo nyt osa hyvinvointialueiden arkea ja niiden toimialat kattavat suuren osan yhteiskunnan kriittisimmistä toiminnoista.

– Maakunnalliselle tasolle tarvitaan nykyistä vahvempi toimija strategisen ja operatiivisen tason välille, siviili- ja viranomaisvarautumisen koordinointiin. Suomessa on edelleen yli 300 kuntaa, joilla sote-vastuun poistuttuakin on laaja toimiala ja keskeinen rooli häiriötilanteiden käytännön hoitamisessa. Kuntatason on oltava varautumistyössä vahvasti mukana, ja maakunnan laajuinen alue on senkin vuoksi oikea mittakaava alueelliselle kotipesälle, toteaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Alueiden käytön valvontaa ja ohjausta ei tule sisällyttää lupa- ja valvontaviraston tehtäviin tässä uudistuksessa, vaan yhteistyön tiivistämisen tarve tulee selvittää ja arvioida osana alueidenkäyttölain kokonaisuutta.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon valtiovarainministeriölle valtion aluehallintouudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Maakuntahallitus päätti lausunnosta 19.8. pidetyssä kokouksessaan.