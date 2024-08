Uusi rooli poliittisille päättäjille: “Elected Officials as Conveners, the Oregon Model” - Tervetuloa Akordin tilaisuuteen 20.8.

Vihreän siirtymän hankkeilla on vaikutuksia ilmastoon, luontoon, paikallisiin elinkeinoihin sekä yhteisöihin. Valinnoilla ja päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia ja poliitikon on mietittävä myös seuraavia vaaleja. Millainen uusi rooli tässä ajassa voisi kehittyä poliittisille päätöksentekijöille?



Oregonilaisen National Policy Consensus Centerin (NPCC) asiantuntija Steve Greenwood on Akordin vieraana Suomessa. Hän kertoo käytännön esimerkkejä siitä, miten vaaleilla valitut päättäjät ovat löytäneet uuden roolin ratkaisuja hakevan yhteistyön koollekutsujina ja mahdollistajina. Kansanedustaja ja Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström pitää tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.



Oregonissa (USA) sijaitsevalla National Policy Consensus Centerillä on laaja kokemus poliittisen päättäjien kanssa työskentelystä konfliktien ehkäisyssä ja sovittelussa.



“Konfliktien ratkaiseminen edellyttää usein paikallisten asukkaiden, ympäristöjärjestöjen, yritysten ja viranomaisten saattamista yhteen. Onnistumisen kannalta voi olla ratkaisevaa, miten sidosryhmät kutsutaan koolle ja kuka on kutsuja," kuvaa Jonna Kangasoja, tilaisuuden järjestävän Akordi oy:n toimitusjohtaja ja toinen perustajista.



Maksuton tilaisuus pidetään Tieteen ja toivon talossa, Puistokatu 4:ssä Helsingissä tiistaina 20.8.2024 klo 15.00 - 17.00. Sitä voi seurata myös etäyhteydellä.



Tilaisuus on englanninkielinen.

