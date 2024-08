Tietokirja avaa ikäeron vaikutuksia parisuhteeseen suomalaisten kokemusten kautta

Toimittajapariskunta Jouni K. Kemppainen ja Venla Rossi on haastatellut pariakymmentä suomalaista pariskuntaa, joiden keskinäinen ikäero vaihtelee 12 vuodesta 32 vuoteen. Kävi ilmi, että ikäero näkyy ja tuntuu monessa asiassa ja monin tavoin. Juuri ilmestynyt kirja Voi siitä olla iloakin - Ikäero parisuhteessa avaa pariskuntien kokemuksia kaikista niistä kevyistä ja painavista asioista, jotka ilmenevät nimenomaan ikäerosuhteissa.



Ison ikäeron suhde alkaa usein eri tavalla kuin samanikäisten ihmisten. Tuttujen ja tuntemattomien reaktiot vaihtelevat hämmennyksestä kauhistukseen. Ikäero voi vaikuttaa myös siihen, hankkiiko pariskunta lapsia vai ei, millaista heidän seksielämänsä on ja miten he suhtautuvat tulevaisuuteen, kuolemaan, CD-levyihin, kasvissyöntiin, lasten halaamiseen tai ammattiyhdistyksiin.



Kemppainen ja Rossi ovat aviopari, joilla on keskenään 24 vuoden ikäero. He kirjoittavat teoksessa myös omasta elämästään, ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Ikäeron kautta havainnoidaan suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia parisuhdenormeja, kirjoittamattomia sääntöjä ja arjen pieniä yksityiskohtia.

Jouni K. Kemppainen (s. 1962) on Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen pitkäaikainen toimittaja ja ravintolakriitikko. Hän on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja, muun muassa teokset Kaija Koosta, siideristä ja kansalaissodasta.

Venla Rossi (s. 1986) on freelancetoimittaja ja ravintolakriitikko, joka kirjoittaa säännöllisesti muun muassa Helsingin Sanomiin, Imageen ja Apu-lehteen.