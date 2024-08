Orpo: Hallitus vahvistaa työntekijöiden asemaa yritysten hallinnossa

Hallitus haluaa vahvistaa työntekijöiden äänen kuulumista suomalaisilla työpaikoilla, pääministeri Petteri Orpo kertoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Rovaniemellä tiistaina. Jo paljon julkisuudessa esillä ollut esitys paikallisen sopimisen lisäämisestä saa vierelleen hallintoedustuksen uudistuksen, jonka on määrä Orpon mukaan lisätä sopimisen edellytyksiä.



”Uskon vahvasti, että hallintoedustuksen kehittäminen on olennainen pari paikalliselle sopimiselle”, Orpo sanoi.

Nykylainsäädäntö vaatii henkilöstön hallintoedustuksen joko yrityksen johtoryhmässä, hallituksessa tai hallintoneuvostossa vähintään 150 työntekijän yrityksissä. Tätä rajaa hallitus haluaa Orpon mukaan laskea.

”Muissa Pohjoismaissa on hallintoedustuksessa edetty pidemmälle ja niistä on saatu pääosin hyviä kokemuksia. Luottamus ja yhteistyö työpaikoilla ovat parantuneet, kun henkilöstön edustajia on otettu vahvemmin mukaan eri hallintoelimiin”, Orpo sanoi.

Orpo kertoi, että hallitus käynnistää hallintoedustuksen uudistamisen jo tänä syksynä. Hallitus nimeää syksyllä selvityshenkilön ja asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan uudistusta ensi vuoden alusta.



Enemmän osaajia ulkomailta



Orpo kertoi myös hallituksen jatkavan uudistuksia, joilla Suomesta tulee entistä houkuttelevampi investointiympäristönä. Tarkoitus on rohkaista yrityksiä ottamaan riskiä, kasvamaan ja työllistämään.

”Vain työn ja yrittämisen kautta luomme kestävää hyvinvointia ja turvaamme suomalaisille tärkeät palvelut, hyvät koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoivan”, Orpo sanoi.



Osaavien työntekijöiden houkutteleminen Suomeen on Orpon mukaan iso pala kasvun palapelissä. Hallituksen jo aloittama sääntöjen selkeyttäminen edistää työvoiman saatavuutta ja tukee EU:n ulkopuolelta tulevan työntekijän uudelleentyöllistymistä Suomessa.



Orpon mukaan on ”kohtuullinen vaatimus”, että Suomeen työn perässä muuttava pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Niin sanottu kolmen tai kuuden kuukauden sääntö uudelleen työllistymiselle on käytössä myös muissa Pohjoismaissa ja osassa EU-maista. Näissä maissa laki ei ole ollut työperäisen maahanmuuton hidaste.

”Tästä uudistuksesta puhuttaessa unohtuu usein mainita, että samaan aikaan kun selkeytämme sääntöjä, takaamme työntekijöille laajemmat mahdollisuudet hakea töitä. Nykyisin työntekijän oleskeluluvalla Suomessa oleva työntekijä voi vaihtaa työnantajaa vain samalla alalla, jolle lupa on myönnetty. Jatkossa ulkomaalainen työntekijä voi samalla luvalla hakea töitä myös aloilta, joiden on koko Suomessa todennettu kärsivän työvoimapulasta”, Orpo sanoi.



”Esitämme myös, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ulkomaalainen saa pysyvän oleskeluluvan Suomeen kielitaitonsa todennettuaan.”