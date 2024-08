Expense Reduction Analysts on nyt ERA Group

Expense Reduction Analysts (ERA) tiedotti 5.6.2024, että se tunnetaan jatkossa nimellä ERA Group. Päivitetyn identiteetin taustalla on palkittu bränditoimisto BrandOpus.

Yrityksen toimitusjohtajana on samana päivänä aloittanut Mark Taylor. Hänen johdollaan ERA Group tulee ohjaamaan organisaatioita muutosten läpi ratkaisuilla, jotka pohjautuvat maailmanlaajuisesti yli 40 000 projektista kerättyyn dataan, analytiikkaan ja asiantuntemukseen. Taylor on toiminut aiemmin muun muassa kansainvälisen paketti-, rahti- ja toimituslogistiikkapalveluja tarjoavan InXpressin toimitusjohtajana.

– Uudelleenbrändäys on paitsi visuaalinen ilmaus nykyhetkestämme, se myös edustaa asiakkailtamme keräämäämme datan ja asiantuntemuksemme syvyyttä ja laajuutta. Tämä luo hyvän pohjan tulevalle kasvulle, Taylor selittää. – Nyt onkin oikea aika viedä olemassa olevat resurssimme seuraavalle tasolle ja laajentaa verkostoamme. Osaamisemme avulla parhaat käytännöt ja toimitukset kääntyvät asiakasmenestykseksi.

ERA Groupin asiakkaat toimivat eri sektoreilla tuotannosta ja vähittäiskaupasta energia- ja terveydenhuoltoon, rahoituspalveluihin ja vakuutuksiin – mukaan lukien maailman menestyneimpiä yrityksiä ja brändijohtajia. Jatkuvat investoinnit uusiin järjestelmiin, työkaluihin ja teknologioihin; näistä uusimpana datan visualisointityökalu SpendVue, hyödyntää myös asiakkaita. Investoinnit yhdistettynä ERA Groupin asiantuntemukseen ja alan parhaisiin toteutus- ja seurantakäytäntöihin, mahdollistaa asiakkaiden toiminnallisten alueiden ja kasvun tukemisen.

– Olen ylpeä tästä yrityksestä, jonka olemme luoneet kolmenkymmenen vuoden aikana, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Fred Marfleet sanoo. – On aika näyttää muulle maailmalle, minkä asiakkaamme jo tietävät. Me tuotamme asiakkaillemme arvoa näkemyksiemme, asiantuntemuksemme ja palvelutarjonnan kautta löytämiemme säästöjen avulla. Menestyksemme on osoitus siitä, että arvostamme asiakkaitamme.

Lisätietoja: www.eragroup.com