Yrittäjät: Soten valvontalakia muutettava välittömästi

Suomen Yrittäjiin on tullut tämän vuoden aikana tullut runsaasti hätähuutoja sosiaali- ja terveysalan yrittäjiltä liittyen Soteri-rekisterin vaikeuksiin. Viranomaisten käsittelyaika on venynyt usein jopa yli puoleen vuoteen. Moni yrittäjä ei voi harjoittaa ammattiaan. Tilanne on sietämätön.

Nykyisen lain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää rekisteröintiä, ja yrittäjien on odotettava myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toimintansa aloitusta, vaikka heillä on voimassa oleva ammattihenkilöoikeus.

Tällä hetkellä yli 3 400 yrityksen toiminta on keskeytynyt. Lupauksista huolimatta jonot eivät ole lyhentyneet. Uusi laki tuli voimaan 2024 alusta, ja lupajonot ovat koko voimassaoloajan vaihdelleet 3 200–3 900 yrityksen välillä.

– Maan hallitus on ohjelmassaan linjannut yritysten kasvun esteiden purkamisesta. Hallituksen on vihdoin ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin lupajonojen lyhentämiseksi. Toisessa lisätalousarvioesityksessä myönnetty 677 000 euron määräraha ohjelmiston kehittämiseen ja ministeri Juuson määräyskirje lisätyövoimasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle eivät muuta kriittistä tilannetta, tiistaina koolla ollut Suomen Yrittäjien hallitus toteaa kannanotossaan.

– Ongelma on rakenteellinen ja lakitekninen. Nyt lupia käsittelee Valvira ja seitsemän itsenäistä aluehallintovirastoa. Lähes puolet jonossa olevista yrityksistä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle, ja voimavarojen siirto eri aluehallintovirastojen välillä on osoittautunut vaikeaksi. Nyt ei ole kuitenkaan aikaa odottaa 2026 aloittavaa uutta valtakunnallista lupavirastoa, Yrittäjät jatkaa.

Yrittäjäjärjestö vaatii välittömästi radikaaleja toimia kriisin ratkaisemiseksi, jotta yrittäjät voivat harjoittaa ammattiaan: