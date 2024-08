Paljon toivottu liikennepuisto ja pump track -rata avataan

Liikennepuistossa liikutaan joko polkuautoilla, polkupyörällä tai jalan yhteensä 640 metriä pitkällä radalla. Sen varrella sijaitsee 12 häkellyttävän taitavasti tehtyä pienoismallia kaikille vaasalaisille tutuista rakennuksista.

– Onkilahden liikennepuisto on kuin Vaasa pienoiskoossa. Puistossa on pienoismallit muun muassa kaupungintalosta, vesitornista ja rautatieasemasta. Sieltä löytyy myös kauppatori, liikenneympyrä, liikennevalo- ja tasoristeyksiä sekä huoltoasema aivan kuten oikeassa kaupungissa, palveluvastaava Jarmo Latvala kertoo.

Puistoon on hankittu yhteensä 36 polkuautoa, muutama polkupyörä ja jopa Lifti-bussi.

– Liikennepuistoa on rakennettu ahkerasti koko vuoden ajan. Siellä viihtyvät varmasti niin lapset kuin aikuisetkin, Latvala sanoo.

Pump trackilla rullaillaan pyörillä, scooteilla ja laudoilla

Liikennepuiston vieressä sijaitsevalla pump track -radalla voi ajaa scooteilla, BMX-pyörillä ja rullalaudoilla. Pump track -alueen koko on 1000 m2.

Pump track -rata on lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Radalla etenemiseen tarvittava vauhti tehdään kumpuja ja kaarteita hyödyntäen koko kehon avulla ”pumppaamalla”.

– Kauan odotettu pump track -rata on upea lisä Onkilahden puiston kokonaisuuteen. Se myös vähentää painetta skeittiparkissa, kun osa harrastajista voi siirtyä pump track -radalle. Onkilahden puisto on loistava paikka viettää aikaa erilaisten aktiviteettien parissa. Tekemistä löytyy kaiken ikäisille aina vauvasta vaariin, kuvailee liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Avajaisissa scoottijamit ja näytösesityksiä

Avajaisissa on luvassa myös ammattiscoottaajien näytösesitys ja nuorille tarkoitetut scoottikisat tähtiscoottaja Helmeri Pirisen johdolla. Avajaisiin odotetaan sään suosiessa satoja kävijöitä.

– Pyrimme siihen, että kaikki halukkaat pääsevät testaamaan pump track -rataa ja ajamaan polkuautolla ainakin yhden kierroksen verran. Suosittelemme ottamaan oman kypärän mukaan. Paikalle kannattaa tulla myös ihan vain nauttimaan tunnelmasta ja näyttävistä scoottitempuista, Latvala toteaa.

Yksi Suomen hienoimmista liikennepuistoista

Liikennepuisto on tehty yhdessä alueen yritysten ja asukkaiden kanssa. Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt ovat voineet osallistua rakentamiseen hankkimalla puistosta joko oman nimikkotalon, nimikkopolkuauton tai nimen laattaan.

– Tavoitteena oli rakentaa yksi Suomen hienoimmista liikennepuistoista, ja siinä todella onnistuttiin. Kaksi vuotta kestänyt hanke on ollut kuntatekniikalle iso panostus ja vaatinut monilta tiimeiltä hyvää yhteistyötä niin liikennepuiston, kuin pump trackin suhteen. Haluan kiittää kaikkia tekijöitä valtavan hienosta työstä. Suuri kiitos myös kaikille sponsoreille ja yhteistyökumppaneille, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi kiittää.

LähiTapiola Pohjanmaa on ollut mukana mahdollistamassa liikennepuiston ja pump trackin rakentamista osana laajempaa panostustaan liikenneturvallisuuden edistämiseen Pohjanmaalla.

– Liikennepuisto on hieno esimerkki hankkeesta, joka lisää viihtyisyyttä kaupungissa ja samalla tukee liikenneturvallisuuden edistämistä. Puistossa lapset pääsevät kehittämään liikennetaitojaan leikin ja hauskanpidon kautta, jolloin oppiminen on mukavaa. Meille on hyvin tärkeää olla mukana mahdollistamassa tämänkaltaisia hankkeita, joilla lisätään liikenneturvallisuutta alueellamme, kertoo LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.

Sekä pump track -rata että liikennepuisto ovat maksuttomia. Liikennepuisto on tänä vuonna avoinna ainakin syyskuun loppuun. Ensi kesänä puiston on tarkoitus olla avoinna toukokuusta syys-lokakuuhun.

Liikennepuisto on aidattu ja aluetta valvotaan vuorokauden ympäri useamman valvontakameran voimin.

Tapahtuman tiedot:

Paikka: Onkilahden toimintapuisto, Järvikatu 9

Onkilahden toimintapuisto, Järvikatu 9 Aika: Torstaina 29.8. klo 17–20

Ohjelma:

Avajaispuhe (Kai Luoma) ja Lähi-Tapiola Pohjanmaan puheenvuoro (Joel Sunabacka)

Helmeri Pirinen kertoo pump track -radasta

Ohjattu tutustuminen liikennepuistoon

Finscooterin vetämä Scoottijamit -scootti- ja skeittitapahtuma klo 17.30–19.30 Ammattiscoottaajien näytösesitys. Mukana viisi suomen parasta ammattiscoottaajaa: Helmeri Pirinen, Antti ”Av Moose” Hirvi, Mika Jäävalo, Kert Ounapuu sekä Oiva Lehtonen Finscooter x Vaasa Scooter Best Trick -kisa nuorille Meet ’n’ Greet ammattiscoottaajien kanssa Säävaraus! Scoottinäytökset ja -kisa järjestetään säävarauksella: kovemman sateen sattuessa järjestetään vain Meet ’n’ Greet.

Paikan päällä myös poliisin, palokunnan ja pelastuslaitoksen kalustoesittely sekä nuorisopalveluiden matkailuauto Nuoli

Tapahtuman juontaa Hippi Hovi

Kaupunki tarjoaa kävijöille mehua, keksejä, kahvia ja makkaraa

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus. Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten suosittelemme tulemaan paikan päälle kävellen tai pyörällä.