Satakunnan alueen elinvoimaisuutta rahoitettiin ELY-keskuksen kautta yhteensä noin 36 miljoonalla eurolla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla

Maaseudun elinvoimaisuutta tuettiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hieman yli 17 miljoonalla





Maaseuturahoituksen uuden ohjelmakauden päätöksenteko saatiin alkuvuoden aikana käyntiin kaikkien tukityyppien osalta. Haastavasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta avustusten kysyntä oli hyvällä tasolla ja ohjelman tarjoamia eri rahoitusmahdollisuuksia hyödynnettiin monipuolisesti.



Maatilainvestointeihin myönnettiin avustusta noin 5,9 miljoonaa euroa. Suosituin tukikohde olivat viime vuoden tapaan energiainvestoinnit. Kyseisellä ajanjaksolla 135 tuetusta investoinnista 41 kohdistui energiatehokkuuden parantamiseen tai muuhun energiainvestointiin.



– Niukan määrärahatilanteen vuoksi olemme joutuneet tekemään aiempaa tiukempaa karsintaa hakemuksille, jotka ovat kohdistuneet ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistäviin investointeihin tai energiainvestointeihin. Muissa tukikohteissa määrärahoja on ollut käytettävissä riittävästi, maatilarahoituksen asiantuntija Katriina Rosvall toteaa.



Nuoren viljelijän aloitustuella autettiin alkuun 6 uutta viljelijää yhteensä 160 000 euron tuella. Lisäksi aloitustukiin ja investointeihin myönnettiin korkotukilainaa lähes 4,8 miljoonaa euroa.

Maaseutuelinkeinoja ja yhteisöllistä kehittämistä edistäviä kehittämishankkeita tuettiin 3,5 miljoonalla eurolla, josta paikallisiin Leader-hankkeisiin kohdentui 1,8 miljoonaa ja suoraan ELY-keskuksesta rahoitettuihin laajempiin kehittämishankkeisiin 1,7 miljoonaa euroa

Maaseutuyrityksille myönnettiin avustusta noin 2,2 miljoonaa euroa. Tästä potista ELY-keskus myönsi rahoitusta 17 yritykselle 1,8 miljoonalla eurolla ja Leader-ryhmät tukivat 94 yritystä yhteensä noin 400 000 eurolla. Maatilojen neuvontakorvausta hyödynnettiin yli 640 000 eurolla. Tukea myönnettiin investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin.



– ELY-keskuksen kautta tuettiin erityisesti metallialan tuotannon automatisointia, digitalisointia ja robotiikan lisäämistä. Tällä tavoin yritykset pystyvät vastaamaan nopeasti ja ketterästi teollisuuden tarpeisiin toteaa johtava asiantuntija Salme Pihlajamaa





Kalataloutta tuettiin Satakunnan alueelle 1,4 miljoonalla eurolla





Elinkeinokalatalouden tukia myönnettiin Satakunnan alueella tammi – kesäkuussa 20 tuensaajalle, joista neljä oli kuntia, kolme yhdistyksiä ja loput yrityksiä. Tuen kokonaismäärä oli 1,4 miljoonaa euroa.

Kappalemääräisesti tukia myönnettiin eniten kaupallisen kalastuksen investointeihin, jotka liittyivät esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen sekä energiatehokkuutta parantaviin toimiin. Tukea myönnettiin myös pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin.

Euromääräisesti suurimmat tuet menivät kalasatamiin ja purkupaikkoihin. Tukea myönnettiin Poriin, Raumalle, Merikarvialle ja Säkylään yhteensä 757 600 euroa.

Aikavälillä myönnettiin tukea myös neljälle paikalliselle kehittämishankkeelle Lännen kalaleaderin kautta yhteensä 146 000 euroa.



Euroopan meri-, kalatalous- ja vesi­viljely­rahaston (EMKVR) kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesi­viljelyä, unionin yhteistä kalastus­politiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä.



Työllisyyden palveluja tuettiin Satakunnassa lähes 12,5 miljoonalla eurolla





ELY-keskus on hankkinut TE-palveluja yritys- ja henkilöasiakkaille tukemaan yrittäjyyttä, työllisyyttä, kotoutumista ja osaamisen kehittämistä.



Työnhakijoiden työllistymistä edistettiin ostamalla erilaisia työnhakua tukevia valmennus- ja asiantuntijapalveluja sekä suuntaamalla rahoitusta työvoimapolittiisiin avustuksiin yhteensä noin 1,6 miljoonalla eurolla. Summa sisältää myös erilaisia työttömille maksettuja korvauksia.



Osaamisen kehittämistä tuettiin hankkimalla työvoimakoulutusta 3,4 miljoonalla eurolla kotoutumiskoulutukset mukaan luettuna.



– Työvoimakoulutusta järjestettiin erityisesti teknologiateollisuuden sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäviin suuntaavana lisä- ja täydennyskoulutuksena. Koulutustarjontaan sisällytettiin uutena ICT-alan koulutusta sekä maahanmuuttajille kohdennettu elintarvikealalle suuntaava koulutus, koulutusasiantuntija Eino Alanko toteaa.





Työllisyydenhoidon määrärahaa jaettiin TE-toimistolle sekä Porin seudun kuntakokeilulle palkkatukiin sekä starttirahaan yrityksille ja kunnille 7,5 miljoona euroa.





Satakuntalaisen yritystoiminnan edellytyksiä vahvistettiin yli 2,5 miljoonalla eurolla



Satakuntaan myönnettiin alkuvuonna yrityksen kehittämisavustuksia yhteensä 25 yritykselle. Rahoituksesta pääosa kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Osa rahoituksesta kohdistui vihreän siirtymän hankkeisiin, joilla edistettiin esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuutta sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja.

Yrityksen kehittämisavustuksia myönnettiin JTF-rahastosta 22 yritykselle noin 2,3 miljoonalla eurolla ja EAKR-rahastosta 3 yritykselle noin 220 000 eurolla.



–– Kannustamme yrityksiä olemaan aktiivisesti yhteydessä ja hyödyntämään käytettävissä olevia yrityksen kehittämisavustuksia. Erityisesti energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviä sekä kasvihuonepäästöjä vähentävät hankkeet ovat tervetulleita, strategiapäällikkö Anne Jortikka kehottaa.







ESR+-rahoituksella tuettiin työelämän osaamisen kehittämistä ja nuorten turvaverkkojen rakentamista 2,6 miljoonalla eurolla





Euroopan sosiaalirahasto on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä jäsenvaltioiden työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteyttä edistävistä rahoitusvälineistä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Satakunnassa on rahoitettu 16:ta ESR+-hanketta. Niistä neljä on ollut yhden toteuttajan hankkeita ja viisi ryhmähanketta, joissa on 12 osahanketta. Mukana on muutama ylialueellinen hanke.

Rahoitetuilla hankkeilla kehitetään muun muassa puhelimitse tehtävän hoitotarpeen arviointia, etsitään keinoja vähentää päihdehaittoja, pyritään löytämään ratkaisuja elintarvikealan työmarkkinoiden ongelmiin sekä edistetään kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja toimintakykyä.





Rahoitusta on haettavissa monipuolisesti eri toimialojen yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin





Tällä hetkellä on avoinna vuoden kolmas rakennerahastojen yritysrahoitushaku, joka päättyy 30.8.2024. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) on haettavissa 1,8 miljoonaa euroa kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen ja miljoona euroa energiatehokkuutta parantaviin ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin hankkeisiin.



Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) on jaossa tukea erityisesti turvetuotannosta luopumisen vaikutuksiin vastaamiseen. Syyskuun 11. päivään saakka tukea voivat hakea hankkeet, joiden avulla tuetaan turpeesta luopumisen alueiden elinkeinojen monipuolistamista ja toimialan työnhakijoiden työllistymistä. Huomiota kiinnitetään erityisesti siirtymästä kärsivien alueiden nuorten työllisyyteen ja osaamiseen. Vuoden 2024 loppuun asti on mahdollista hakea tukea turvealueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyviin hankkeisiin.





Voit tutustua yritysrahoitusesimerkkeihin sivuillamme: www.ely-keskus.fi/satakunnanyritystarinat

Maaseuturahastosta rahoitettuja hankkeita löydät: https://maaseutu.fi/alueet/satakunta/







Lisätietoja ohjelmakaudella 2021–2027 käynnistyneistä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeista löytyy hanketietopalvelusta (eura2021.fi/tiepa).



Maaseudun yritysrahoituksen haku on jatkuvaa, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Valintajaksot ja lisätiedot löydät ELY-keskuksen verkkosivulta (ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus4). Rahoitettuja maaseudun kehittämishankkeita vuodesta 2014 alkaen voi tutkia Maaseutuverkoston hankerekisteristä (maaseutuverkosto.fi/hankkeet).