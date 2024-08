Suhonen ja Viitala: Orpo vihdoin SDP:n linjoilla – mutta se ei riitä

"Pääministeri Orpo on viimein herännyt todellisuuteen ja ottanut käyttöön SDP:n esittämät keinot työmarkkinoiden parantamiseksi. Viimeksi viime viikolla pidetyssä sosialidemokraattien eduskuntaryhmän kesäkokouksessa nostimme esiin työntekijöiden hallintoedustuksen merkityksen. Nyt viimein Orpon hallitus näyttää hyväksyneen sen omakseen", Suhonen toteaa terävästi.

Suhosen mukaan tämä yksittäinen uudistus on kuitenkin laiha lohtu. "Tämä ei mitenkään korvaa hallituksen työntekijöiden asemaa kurjistavia päätöksiä, jotka tulevat aiheuttamaan vakavia konflikteja työmarkkinoilla tänä syksynä", hän varoittaa ja jatkaa: ”Tekemäni lakialoite ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeudesta ei valitettavasti kelvannut hallitukselle. Olisiko tämän aloitteeni uudelleen tarkastelu mahdollista, pääministeri Orpo?”

Viitala on samoilla linjoilla ja vaatii Orpolta lisää tekoja eikä pelkkiä kopioituja puheita. "Työelämään tarvitaan tasapainottavia elementtejä ja hallintoedustus on askel oikeaan suuntaan. Yhteistyö ja luottamus työpaikoilla on elintärkeää, mutta useat Orpon hallituksen muut toimet heikentävät työelämän laatua ja palkansaajien asemaa", Viitala huomauttaa.

Viitala muistuttaa myös kevään työmarkkinakriisin vakavista seurauksista. "Hallituksen toimet ovat jo aiheuttaneet syviä haavoja työmarkkinoille. Nyt olisi korkea aika lopettaa lisävahingon aiheuttaminen ja palauttaa luottamus takaisin", hän lataa.

Suhosen ja Viitalan viesti on selvä: SDP:n linjaukset ovat osoittautuneet oikeiksi, mutta Orpon hallitus on vaarassa upottaa Suomen työmarkkinat kriisiin, ellei se ota vakavasti vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta.