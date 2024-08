Antti Kaikkonen: Kokoomus, laittakaa budjettiriihessä raksit Turun tunnin junalle

Kaikkonen hallitukselle: Kouluihin kännykkärauha ja ripeästi 9.8.2024 11:35:13 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan alkava syyslukukausi on syytä jättää viimeiseksi, jota älypuhelimet häiritsevät kouluissa. Kaikkonen patistaa Orpon hallitusta tuomaan vihdoin eduskuntaan lakiesityksen, jonka nojalla kouluihin saadaan täysi kännykkärauha. Kaikkonen vetoaa viime kesänä julkaistuun YK:n raporttiin, jonka mukaan pelkkä älypuhelimen läsnäolo oppitunnilla heikentää oppimista. Jos puhelinta käytetään kesken oppitunnin, voi keskittymisen palautumisessa mennä jopa 20 minuuttia. - Älypuhelimesta on valitettavasti tullut koululuokkiemme häirikkö, joka nakertaa koululaisten mahdollisuutta keskittyä ja oppia, sanoo Kaikkonen. - On käyty keskustelua siitä, onko kännykkä koululaisen perusoikeus. Mielestäni koululaisen perusoikeus on käydä koulua ja oppia rauhassa. Oikeus oppiin pitää turvata siivoamalla älypuhelimet nurkkaan koulupäivän ajaksi. - Kannustan hallitusta tuomaan ripeästi mahdollisimman selkeän lakiesityksen asiasta eduskuntaan. Keskusta on valmis tällaista