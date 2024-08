Millainen olisi maailma, jossa luonto ja ihmiset kukoistavat? Yhden pallon visiot -näyttelyssä Stoassa tulevaisuutta visioivat eturivin kirjailijat ja kuvittajat

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi yhteiskuntamme ja elämäntapamme on muututtava. Se on mahdollisuus muuttaa maailmaa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi paikaksi, jossa luonto ja ihmisyhteisöt voivat hyvin. Yhden pallon visiot -näyttely tarjoaa ratkaisukeskeisiä visioita, jotka voivat auttaa navigoimaan kohti myönteistä tulevaisuutta.

Visiot on laadittu tutkijahaastatteluiden, kirjallisen lähdeaineiston ja asiantuntijatyöpajan pohjalta.

Taiteen avulla on mahdollista kuvitella uusia, entuudestaan tuntemattomia maailmoja. Yhden pallon visiot -näyttelyssä eturivin taiteilijat herättävät tulevaisuuden eloon kuvitetuissa tulevaisuustarinoissa. Tulevaisuutta visioivat kirjailijat Juha Hurme, Emmi Itäranta, Anni Kytömäki, Antti Rönkä, Salla Simukka ja Lars Sund sekä kuvittajat Terhi Ekebom, Ninni Kairisalo, Satu Kettunen, Sami Makkonen, Emmi Nieminen ja Daniel Stolle. Tarinoista viisi kuvaa maailmaa, jossa elämä on onnistuttu sovittamaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Yksi tarina on dystopia, jossa kestävyysmurroksessa on epäonnistuttu.



Näyttely on avoinna Stoan galleriassa (Turunlinnantie 1, Helsinki) 23.8.–29.9.2024 kulttuurikeskuksen aukioloaikoina. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Medialle järjestetään esittelytilaisuus perjantaina 23.8. klo 14–15 Stoan galleriassa.

Maisema-arkkitehdit Hanna Hannula ja Daniela Rosqvist vastaavat Yhden pallon visioiden kokonaisuudesta. Hanketta ovat rahoittaneet Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Koneen säätiö, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Svenska Kulturfonden, Suomen Luonnonsuojelun säätiö, Helsingin kaupunki ja Suomen ympäristöministeriö.



Kaikki näyttelyn aineistot löytyvät osoitteesta www.yhdenpallonvisiot.com. Tarinoita voi lisäksi kuunnella Yhden Pallon Podcastissa (Spotify).

