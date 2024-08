Menestyminen äidinkielen ja matematiikan ylioppilaskokeissa ennustaa onnistumista kasvatusalan opiskelijavalinnassa ja opinnoissa

Lukioikäisen koulutusvalintoihin vaikuttavat useat yksilölliset tekijät. Myös yhteiskunnan rakenteet voivat ohjata nuorten valintoja. Kasvatustieteen maisteri Jenni Korpi tutki Oulun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ylioppilaskokeiden yhteyttä sisäänpääsyyn ja opinnoissa menestymiseen kasvatusalalla. Tulokset osoittavat, että kasvatusalan hakijat ja opiskelijat olivat suorittaneet useimmiten äidinkielen, pitkän englannin, lyhyen matematiikan, psykologian ja terveystiedon ylioppilaskokeet huolimatta opiskelijavalintauudistuksesta.

Ennen vuoden 2020 pääsykoeuudistusta ensisijainen valintakriteeri kasvatusalalla oli valintakoe, kun taas uudistuksen jälkeen ensisijainen valintakriteeri oli todistusvalinta eli ylioppilaskoetulokset. Keväällä 2020 kasvatusalan hakija sai todistusvalinnassa pisteitä äidinkielen, pitkän tai lyhyen matematiikan, yhden kielen ja yhden reaaliaineen ylioppilaskokeesta. Hyväksytyt hakijat menestyivät odotetusti keskimäärin paremmin ylioppilaskokeissa kuin hylätyt hakijat.

Kasvatusalan opiskelijavalinnassa näyttävät painottuvan opiskelijoiden kiinnostukseen pohjautuvat ylioppilaskokeiden ainevalinnat. Ylioppilaskoe psykologiassa tai terveystiedossa voidaan tulkita kertovan yksilön kiinnostuksesta sellaisia aiheita kohtaan, joita on mahdollista opiskella muun muassa kasvatusalalla. Valintakriteerit ennen ja jälkeen uudistuksen eivät painottaneet näitä oppiaineita.

Tutkimuksissa hyödynnettiin yliopistoista ja Ylioppilastutkintolautakunnalta saatuja rekisteriaineistoja. Aineistot kattoivat vuosina 2013–2015 ja 2020 hyväksytyt kasvatusalan hakijat valtakunnallisesti kahdeksaan yliopistoon. Lisäksi aineisto koostui vuosina 2015, 2016, 2019 ja 2020 kasvatusalan hyväksytyistä ja hylätyistä hakijoista sekä vuosina 2007–2017 kandidaatin tutkintoa Oulun yliopistoon suorittaneista opiskelijoista. Ylioppilaskokeissa menestymisen yhteyttä sisäänpääsyyn ja akateemiseen suoriutumiseen tutkittiin tilastollisilla analyysimenetelmillä ja tarkasteltiin ennen ja jälkeen opiskelijavalintauudistusta sovellettujen valintaperusteiden valossa.

Väitöskirja

Kasvatustieteen maisteri Jenni Korpi väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 30.8.2024. Kasvatuspsykologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Lukiotausta siirtymissä yliopistoon – tutkimus kasvatusalan hakijoista ja opiskelijoista vuosina 2007–2020 ylioppilastutkinnon pohjalta (Prior Knowledge in Transitions to University – Matriculation Examination Results among Educational Sciences Applicants and Students in 2007–2020). Vastaväittäjänä toimii professori Vincent Donche Antwerpenin yliopistosta ja kustoksena professori Hanni Muukkonen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa L2 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/66335764490.