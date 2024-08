Ammattikiekkoilijat kertovat äärimmäisyyksien lätkämaailmasta, jossa voi voittaa tai hävitä kaiken

Riina-Maria Metson Rivipelaaja kertoo jääkiekkomaailmasta kolmen rivipelaajan – Pauli Levokarin, Marlo Koposen ja Jonne Virtasen – näkökulmasta. Pelaajat puhuvat avoimesti alan ongelmista ja armottomuudesta: esimerkiksi henkisiin paineisiin ei haettu apua, koska heikkoutta ei uskallettu näyttää. Valmentaja oli jumalasta seuraava, joka saattoi antaa potkut vaikka kesken pelin.

Jääkiekkoilijoiden peli- ja päihderiippuvuudet ovat usein otsikoissa, ja entisten lätkäammattilaisten mukaan pelin luonne altistaa riippuvuuksille. Työ ei ole tasaista puurtamista vaan jatkuvaa tunteiden vuoristorataa, jonka rinnalla normaali elämä saattaa tuntua tylsältä – siihen päihteet tai uhkapelaaminen tuovat maustetta. Jääkiekkouran synkkä puoli ovat myös loukkaantumiset. Pauli Levokari kertoo pysyvästä aivovammastaan: lähimuisti on vaurioitunut, epilepsiakohtaukset seuraavat toisiaan ja väsymys on lamauttavaa.

Lätkäammattilaiset nostavat esiin myös alan hyvät puolet. Pelaajien verkosto tukee jäseniään vankkumattomasti, ja peliura on hitsannut ammattilaiset tiiviiksi yhteisöksi. Peliuran huippuhetket voittoineen ovat itsestään selvästi jääneet mieleen, mutta eniten pelaajat puhuvat kiitollisuudesta – siitä että ovat saaneet tehdä harrastuksestaan työn.

Riina-Maria Metso on aikakauslehtitoimittaja, joka on aiemmin kirjoittanut parisuhdeväkivallasta omakohtaiset teokset Miksi se ei vain lähde ja Pahuuden jälkeen. Metson nykyinen puoliso Pauli Levokari on entinen ammattikiekkoilija, joka kärsii aivovammasta.

Rivipelaaja – Ammattikiekkoilun kulissien takana ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Joonas Kaukorannan lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 12.9.

