Puolangan Ahvenvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Hankealueelle suunnitellaan enintään 7 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden nimellisteho on 7,2 MW ja kokonaiskorkeus enintään 261 metriä. Hankealueen laajuus on 1200 hehtaaria. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona (VE1) 7 tuulivoimalan rakentamista hankealueelle ja (VE2) 6 tuulivoimalan rakentamista hankealueelle. Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan liittämällä tuulivoimalat maakaapeleilla Kajave Oy:n verkkoon. Liityntäpiste on Kivarinjärven alueella Puolangan muuntoasemalla. Reitin pituus on noin 11 km ja käytettävä jännite korkeintaan 110 kilovolttia (kV).

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä. YVA-ohjelman laatinut konsultti on Ecobio Oy. Nähtävillä olon päätyttyä yhteysviranomaisella on kuukausi aikaa laatia lausunto YVA-ohjelmasta. Tämän jälkeen YVA-menettely etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa hankevastaava tekee tarvittavat selvitykset yhteysviranomaisen lausunnon huomioiden. Niiden tuloksista laaditaan YVA-selostus, jossa kuvataan hankkeen todennäköiset ympäristövaikutukset eri hankevaihtoehdoilla. Myös YVA-selostuksesta järjestetään kuuleminen.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 21.8. – 22.9.2024 hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien (Puolanka, Paltamo, Vaala, Utajärvi ja Hyrynsalmi) virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/Kuulutukset. Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ahvenvaara-tuulivoima-YVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin.

Paperiseen YVA-ohjelmaan voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7), Puolangan kirjastossa (Koulukatu 4), Paltamon kunnanvirastolla (Salmelankuja 1), Vaalan kunnanvirastolla (Vaalantie 14), Utajärven kunnanvirastolla (Vanhatie 1) ja Hyrynsalmen kunnanvirastolla (Laskutie 1) niiden aukioloaikojen puitteissa.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 22.9.2024 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Postitse mielipiteen tai lausunnon voi toimittaa osoitteeseen Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani (käyntiosoite Kalliokatu 4). Lausunnoissa ja mielipiteissä mainittava viite on KAIELY/541/2023. Sähköisen lausunnon toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Hanketta, sen arviointiohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään Puolankajärven koulun auditoriossa 5.9.2024 klo 17–19 (kahvitus klo 16.30 alkaen) osoitteessa Koulukatu 2, 89200 Puolanka. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen lisätään hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/ahvenvaara-tuulivoima-YVA.