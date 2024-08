Vaasan museot kartoittaa naivisti Inkeri Julkusen tuotantoa

Vaasassa syntynyt taiteilija Inkeri Julkunen (1935–2017) teki värikylläistä naivistista taidetta ja kuvasi teoksissaan usein lähiympäristöään. Esimerkiksi teoksessa Lähikauppa vuodelta 1977 on kuvattu entinen A-M Lammion myymälä Vaasan keskustassa olevassa puutalossa, joka on myöhemmin purettu. Julkunen kuvasi aiheita yksityiskohtaisesti taiteellista vapautta käyttäen. Hänen monissa teoksissaan ihmiset puuhastelevat erilaisten askareiden parissa, lapset leikkivät ja hevoset laiduntavat niityillä.

Inkeri Julkunen työskenteli uransa aikana Mustasaaressa ja Vaasassa. Hän aloitti maalaamisen itseoppineena taiteilijana täytettyään 30 vuotta. Hän oli jäsenenä useissa taiteilijajärjestöissä ja yhdistyksissä, kuten Taiteilijaseura Botniassa, Taidemaalariliitossa, Vaasan Taiteilijaseurassa ja Pohjalaisessa Taiteilijaliitossa, ja osallistui aktiivisesti yhteisnäyttelyihin vuodesta 1972 lähtien.

Ensi vuodeksi Vaasan museoihin suunnitellaan näyttelyä Inkeri Julkusesta ja muista naivisteista. Jos sinulla on taiteilijan teoksia tai vaihtoehtoisesti tietoja ja kuvia, joita haluaisit jakaa ja mahdollisesti lainata Vaasan museoiden tuottamaan tulevaan näyttelyyn, niin ota yhteyttä museon asiantuntijoihin (amanuenssi Janna Sirén, janna.siren@vaasa.fi ja näyttelypäällikkö Maaria Salo, maaria.salo@vaasa.fi).