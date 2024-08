Hallituksen rasisminvastainen kampanja on röyhkeää peitetoimintaa - Ammattiliitto JHL peruu osallistumisensa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pitää valtioneuvoston pian lanseerattavaa Me puhumme teoin -kampanjaa epärehellisenä yrityksenä peitellä hallituksen historiallisen syrjivää ja maahanmuuttajia kurittavaa politiikkaa.

-Lämmin kiitos kaikille kampanjan suunnitteluun osallistuneille asiantuntijoille hyvästä työstä. Valitettavasti hallituksen teot ovat räikeässä ristiriidassa kampanjan tavoitteiden kanssa, JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi toteaa.

-Me puhumme teoin, joten perumme osallistumisemme kampanjaan. Mikäli hallituspuolueet sitoutuvat toimenpiteisiin ympäripyöreyksien sijaan, olemme mekin mielellämme mukana, Keturi painottaa.

Me puhumme teoin -kampanjassa rasisminvastaiseen yhteistyöhön kutsutut järjestöt ja työnantajat laativat omat sitoumuksensa toimenpiteistä organisaatioissaan. Toimenpiteitä on muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja tuen tarjoaminen rasismia kohdanneille.

-Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa jo nyt suunnitelmien laatimiseen. On röyhkeää hallitukselta haastaa muita yhdenvertaisuuden edistämiseen samaan aikaan, kun hallitus itse on ajamassa yhdenvertaisuussuunnitelman poistamista varhaiskasvatuksen yksiköistä, Keturi huomauttaa.



JHL:ään liittyi viime vuonna lähes 15 000 uutta jäsentä, joista merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia. Liitto on erityisen huolissaan, miten hallituksen sekä työntekijä- että maahanmuuttajavihamielinen politiikka vaikuttaa heidän elämäänsä. Rakenteellisen rasismin lisäksi hallitus myös edistää syrjivän ja rasistisen puheen hyväksyntää ja valtavirtaistaa vihapuhetta.

-Olemme ammattiliittona sitoutuneet vastustamaan rasismia ja syrjintää kaikin voimin. Juuri siksi emme voi osallistua tähän kampanjaan, johon hallituspuolueilla itsellään ei ole aikomusta sitoutua. Näemme kampanjan lähinnä yrityksenä peitellä yhdenvertaisuutta heikentävää politiikkaa, maahanmuuttajatoiminnan asiantuntijat Neleah Kagiri sanoo.

