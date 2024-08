Uusi webinaarisarja tukee nuorten hyvinvointia – Löydät tapahtumat Digiperhe-sivustolta

Uudelle Nuori360-webinaarisarjalle koetaan tarvetta, sillä nuorten hyvinvointiin liittyvien yhteydenottojen määrät ovat kasvaneet.

– Webinaarisarjan aloittavaa APUA, yo-kokeet! -webinaaria on vedetty aiemmin omalla koululla sekä livenä että etänä. Huomasimme, että joka vuosi yhteydenotot opiskeluhuoltoon kasvoivat merkittävästi ennen ylioppilaskokeita, koska kirjoituksiin liittyvä stressi näkyi nuorilla monenlaisina oireina. Tuolloin syntyi idea siitä, että näistä asioista voisi puhua kirjoittajille jo ennaltaehkäisevästi ja nyt saimme laajennettua kuulijakuntaa myös oman koulumme ulkopuolelle, Krista Krekola iloitsee.

Nuori360-webinaarit käsittelevät nuorten elämää koskevia aiheita.

– Nuorten hyvinvointia pyritään lähestymään webinaarisarjassa kaikista kulmista niin mielenterveyden kuin fyysisen ja sosiaalisen terveyden saralla, Krekola kertoo.

Syksyn aikana järjestettävissä maksuttomissa webinaareissa kerrotaan keinoista helpottaa ylioppilaskirjoituksiin liittyvää stressiä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä.

– Vaikka Apua, yo-kokeet! -webinaarissa käsitellään stressiä ja stressinhallintaa ylioppilaskokeiden kautta, sen opit ovat sovellettavissa myös muuhun opiskeluun ja opiskelijan elämään, Krekola täsmentää.

Krekolan mukaan webinaarien ajat pyrittiin valitsemaan niin, etteivät ne osu kouluaikaan. Nuorten on näin ollen mahdollista seurata noin tunnin mittaisia webinaareja reaaliaikaisesti Microsoft Teams -yhteydellä koulupäivän jälkeen.

Syksyn aikana järjestetään kolme Nuori360-webinaaria

Webinaarit ovat maksuttomia ja ne eivät vaadi ilmoittautumista. Webinaarisarjan osien osallistumislinkit päivitetään viimeistään päivää ennen tapahtumaa Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirha.fi:n Digiperhe-sivuston Nuorten tapahtumat -sivulle

Tiistai 27.8. klo 16.30–17.30 APUA, yo-kokeet!

Hei sinä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva nuori! Stressaako kirjoitukset? Tuntuuko, että jännitys haittaa opiskelua ja arkea? Onko sinulla vaikeuksia keskittyä? Tule kuulolle, kun opiskeluhuollon työntekijät Krista Krekola, Marleena Piikkilä ja Jennimari Kaipia keskustelevat ylioppilaskirjoituksiin liittyvästä stressistä sekä keinoista sen helpottamiseksi.

Tiistai 24.9. klo 16.30–17.30 Sosiaalinen jännittäminen

Hei nuori tai nuori aikuinen! Ahdistaako sosiaaliset tilanteet? Vältteletkö erilaisia tilanteita ja kanssakäymistä vieraiden ihmisten kanssa? Vaikuttaako jännittäminen esimerkiksi ihmissuhteiden solmimiseen, opiskeluun tai työhön hakeutumiseen? Märehditkö sosiaalisia tilanteita jälkeenpäin ja ajatteletko näihin liittyvien seurauksien olevan haitallisia? Jos vastasit kyllä, et ole ainoa.

Sosiaalisten tilanteiden pelko on todella yleistä, vaikka se harvoin näkyy päällepäin. Sen kanssa on kuitenkin mahdollista oppia elämään. Tule kuuntelemaan, kun Kotipesä -hankkeen työntekijä Aino Körhämö ja kokemusasiantuntija Sirpa Laine keskustelevat siitä, mistä sosiaalisessa jännittämisessä on kyse ja mitä sille voi tehdä.

Torstai 7.11 klo 18–19 Yksinäisyys

Tarkemmat tiedot esiintyjistä tarkentuvat syksyn aikana.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Digiperhe-sivusto

Pirha.fi:n Digiperhe-sivusto on suunnattu pirkanmaalaisille nuorille ja lapsiperheille. Sivustolta saa tietoa ja tukea nuorille ja perheille silloin, kun sitä tarvitaan. Digiperhe-sivustolle on koottu lähi- ja digipalveluita, keskusteluapua, vertaistukea, hyvinvointiohjelmia sekä tapahtumia. Lisäksi tarjolla on tietoa nuorten ja lapsiperheiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Sivustoa täydennetään jatkuvasti uusilla sisällöillä.

Digiperhe-sivustoa kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Pirkanmaan HOPPU-hankkeessa, joka on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (Hoppu) -hanke